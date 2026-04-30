Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Camerata Obscura: «Сказки для взрослых»
Билеты от 0₽
Киноафиша Camerata Obscura: «Сказки для взрослых»

Camerata Obscura: «Сказки для взрослых»

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Уникальный концерт квартета «Camerata Obscura»

На последний апрельский день зрителей ожидает музыкальный сюрприз от квартета «Camerata Obscura». Специальная программа приурочена к нескольким праздникам: Дню джаза, Дню пожарного, Вальпургиевой ночи и даже ко Дню кролика Багза Банни.

Музыканты квартета готовят множество композиций, которые на первый взгляд могут показаться адресованными детям. Однако за ироничным подтекстом скрывается возможность вспомнить юные годы и насладиться разнообразными музыкальными стилями.

Музыка для всей семьи

В программе прозвучат произведения как французских композиторов Франсиса Пуленка и Камиля Сен-Санса, так и известные пьесы русских классиков и джазовых корифеев. Это создаст уникальную атмосферу, которая понравится как детям, так и взрослым.

Обновлённое название и концепция

Квартет, ранее известный как «StradiValenki», теперь выступает под названием «Camerata Obscura». Это новое имя отражает стремление музыкантов сочетать смелые аранжировочные решения с высокими эстетическими и концептуальными задачами. Камера обскура – это не просто устройство для наблюдения за миром, но и метафора их музыкального творчества, позволяющая передать детали через звук, гармонии и тембровые сочетания.

Гастроли и сотрудничество

Квартет активно гастролирует как в России, так и за её пределами. Музыканты регулярно появляются на федеральных телеканалах, включая популярные проекты, такие как «4х4» на канале «Культура» и утренние программы на Первом канале.

За 12 лет своей истории ансамбль подготовил множество программ – от серьёзных академических до лёгких и юмористических, объединяя различные жанры, включая театр, оперу и танец. В своих выступлениях они сотрудничают с признанными звёздами классической сцены, такими как маэстро Фабио Мастранжело и солистка «Metropolitan Opera» Олеся Петрова.

Музыканты на сцене

На концерте выступят:

  • Александр Барклянский (скрипка)
  • Надежда Котнова (фортепиано)
  • Роман Малявкин (аккордеон)
  • Андрей Березин (контрабас)

 

Купить билет на концерт Camerata Obscura: «Сказки для взрослых»

Помощь с билетами
Май
28 мая четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub

В ближайшие дни

София Ацбеха Негга
12+
Джаз

София Ацбеха Негга

4 июня в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
Музыкальные вечера на Тверской, 13. Вечер с джазом
6+
Джаз

Музыкальные вечера на Тверской, 13. Вечер с джазом

29 мая в 19:00 Мэрия Москвы
от 1500 ₽
Линда
18+
Инди

Линда

5 августа в 20:00 Petter
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше