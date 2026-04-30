Camerata Obscura: «Сказки для взрослых»

Уникальный концерт квартета «Camerata Obscura»

На последний апрельский день зрителей ожидает музыкальный сюрприз от квартета «Camerata Obscura». Специальная программа приурочена к нескольким праздникам: Дню джаза, Дню пожарного, Вальпургиевой ночи и даже ко Дню кролика Багза Банни.

Музыканты квартета готовят множество композиций, которые на первый взгляд могут показаться адресованными детям. Однако за ироничным подтекстом скрывается возможность вспомнить юные годы и насладиться разнообразными музыкальными стилями.

Музыка для всей семьи

В программе прозвучат произведения как французских композиторов Франсиса Пуленка и Камиля Сен-Санса, так и известные пьесы русских классиков и джазовых корифеев. Это создаст уникальную атмосферу, которая понравится как детям, так и взрослым.

Обновлённое название и концепция

Квартет, ранее известный как «StradiValenki», теперь выступает под названием «Camerata Obscura». Это новое имя отражает стремление музыкантов сочетать смелые аранжировочные решения с высокими эстетическими и концептуальными задачами. Камера обскура – это не просто устройство для наблюдения за миром, но и метафора их музыкального творчества, позволяющая передать детали через звук, гармонии и тембровые сочетания.

Гастроли и сотрудничество

Квартет активно гастролирует как в России, так и за её пределами. Музыканты регулярно появляются на федеральных телеканалах, включая популярные проекты, такие как «4х4» на канале «Культура» и утренние программы на Первом канале.

За 12 лет своей истории ансамбль подготовил множество программ – от серьёзных академических до лёгких и юмористических, объединяя различные жанры, включая театр, оперу и танец. В своих выступлениях они сотрудничают с признанными звёздами классической сцены, такими как маэстро Фабио Мастранжело и солистка «Metropolitan Opera» Олеся Петрова.

Музыканты на сцене

На концерте выступят: