Экстремальный концерт Call The Vatican в клубе Alcatraz

В клубе Alcatraz состоится концерт группы Call The Vatican. Артисты, известные своим уникальным стилем в жанрах DeathCore и MemeCore, обещают поразить своих зрителей массивным и брутальным звуком. Это будет настоящая арена для любителей тяжелой музыки и почитателей экстремальных звуковых решений.

Нижний Новгород, готовься к настоящему музыкальному взрыву! Call The Vatican снесут твою крышу мощным брейкдауном. Умопомрачительный бэнд отправляется в новый тур, чтобы встретиться с поклонниками и подарить им незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью атмосферного шоу, где стены и пол под вашими ногами затрепещут от живого и брутального саунда. В этом звуковом вихре вы наверняка будете восклицать: «Я изумлён, звоните в Ватикан!»

Приходите 17 апреля в клуб Alcatraz и откройте для себя непревзойдённый мир тяжелой музыки.