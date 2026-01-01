Оповещения от Киноафиши
Call Me Karizma
Киноафиша Call Me Karizma

Call Me Karizma

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Call Me Karizma в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоится долгожданный концерт американского артиста Call Me Karizma. Этот молодой музыкант быстро завоевал популярность благодаря своим искренним текстам и мелодичному стилю, объединяющему элементы попа и хип-хопа.

Если вы хотите насладиться музыкой, которая затрагивает глубинные темы и искренние чувства, не пропустите это событие. Call Me Karizma известен своим уникальным подходом к композициям, а также активным взаимодействием с публикой на сцене.

Посетив концерт, вы сможете лучше узнать артиста и его творчество, включая такие хиты, как «Never Mind» и «Lost in the World». Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!

Купить билет на концерт Call Me Karizma

В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33

