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Call Me Karizma
Киноафиша Call Me Karizma

Call Me Karizma

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Call Me Karizma: Мрачное звучание поп-панка и хип-хопа

18:00 - открытие дверей
19:00 - начало концерта

Этой весной российская публика сможет насладиться живым выступлением Call Me Karizma – американского автора и исполнителя, который виртуозно сочетает хип-хоп и поп-панк. Его музыка поражает своей мрачной атмосферой и цепляющим звучанием, а лирика затрагивает глубокие темы, что делает его песни поистине вирусными.

Уникальный стиль и мировая популярность

Call Me Karizma завоевал сердца слушателей по всему миру, став одним из самых новаторских артистов своего поколения. Его карьера насчитывает более 1 миллиарда прослушиваний на стриминговых платформах. Хит “Madhouse” стал ярким подтверждением его таланта, ворвавшись в топ-40 Billboard.

Фестивали и выступления

Артист активно участвует в крупных музыкальных фестивалях, таких как Rock For People и AMA Festival, что подтверждает его статус желанного гостя на сценах всего мира.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события! Ждем вас на концерте Call Me Karizma!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 июля
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 26 июля
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

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