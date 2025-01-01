18:00 - открытие дверей
19:00 - начало концерта
Этой весной российская публика сможет насладиться живым выступлением Call Me Karizma – американского автора и исполнителя, который виртуозно сочетает хип-хоп и поп-панк. Его музыка поражает своей мрачной атмосферой и цепляющим звучанием, а лирика затрагивает глубокие темы, что делает его песни поистине вирусными.
Call Me Karizma завоевал сердца слушателей по всему миру, став одним из самых новаторских артистов своего поколения. Его карьера насчитывает более 1 миллиарда прослушиваний на стриминговых платформах. Хит “Madhouse” стал ярким подтверждением его таланта, ворвавшись в топ-40 Billboard.
Артист активно участвует в крупных музыкальных фестивалях, таких как Rock For People и AMA Festival, что подтверждает его статус желанного гостя на сценах всего мира.
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события! Ждем вас на концерте Call Me Karizma!