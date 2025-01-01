Концерт Call Me Karizma: Мрачное звучание поп-панка и хип-хопа

18:00 - открытие дверей

19:00 - начало концерта

Этой весной российская публика сможет насладиться живым выступлением Call Me Karizma – американского автора и исполнителя, который виртуозно сочетает хип-хоп и поп-панк. Его музыка поражает своей мрачной атмосферой и цепляющим звучанием, а лирика затрагивает глубокие темы, что делает его песни поистине вирусными.

Уникальный стиль и мировая популярность

Call Me Karizma завоевал сердца слушателей по всему миру, став одним из самых новаторских артистов своего поколения. Его карьера насчитывает более 1 миллиарда прослушиваний на стриминговых платформах. Хит “Madhouse” стал ярким подтверждением его таланта, ворвавшись в топ-40 Billboard.

Фестивали и выступления

Артист активно участвует в крупных музыкальных фестивалях, таких как Rock For People и AMA Festival, что подтверждает его статус желанного гостя на сценах всего мира.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события! Ждем вас на концерте Call Me Karizma!