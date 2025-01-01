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Билеты от 2500₽
Киноафиша Cabernet Deneuve. Концерт на корабле

Cabernet Deneuve. Концерт на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Возвращение Cabernet Deneuve: Концерт на реке

Возвращение на сцену культовой московской ска-группы Cabernet Deneuve вместе с фантастической Таней Канфетой — это событие, которое нельзя пропустить! 24 июля вас ждет уникальный концерт, где прозвучат любимые песни группы.

Большая речная прогулка

Концерт пройдет в формате большой речной прогулки, что добавляет особую атмосферу к этому музыкальному событию. Уникальный ландшафт столицы и живое исполнение хитов группы сделают этот вечер незабываемым.

Краткая справка о группе

Cabernet Deneuve — одна из самых ярких ска-групп Москвы, известная своим оригинальным стилем и энергичными концертами. Их музыка сочетает элементы ска, регги и рок, что привлекает широкий круг слушателей. За свою карьеру группа выпустила несколько успешных альбомов и завоевала множество поклонников.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Билеты уже в продаже, и с каждым днем интерес к концерту растет. Подготовьте свои лучшие танцевальные движения и присоединяйтесь к веселью 24 июля!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
20:00 от 2500 ₽

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