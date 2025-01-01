Cabaret de Louis

Волшебная ночь в лобби-баре «Louis»

Приглашаем вас на незабываемую ночь, наполненную джазом, винтажным гламуром и роскошью бурлеска в лобби-баре «Louis». Это событие перенесет вас в очаровательные 1920-е годы, когда Чикаго было центром музыкальной культуры. Теперь это великолепие доступно и в сердце Москвы!

Путешествие во времени

Мы создаем атмосферу лучших джаз-клубов прошлого века: Парижа, Лондона и Чикаго. Этот вечер станет настоящим путешествием, которое изменит ваши представления о веселье и удовольствии.

Яркие выступления

На сцене вас ждут захватывающие номера от талантливых артисток. Неподражаемая Frau Anaid порадует вас своим знаменитым номером с гигантским сверкающим бокалом, а восхитительная Tamasinushka удивит дерзкими и чувственными выступлениями, вдохновленными золотым веком искусства.

Атмосфера немого кино

Станьте героями немого кино — вдохните дух эпохи, потанцуйте чарльстон и насладитесь сиянием костюмов, а также трепетом крыльев перьевых вееров. Это уникальная возможность не только увидеть шоу, но и стать его частью!

Музыка и коктейли

Лучшие музыканты столицы исполнят классический джаз, а талантливые артисты подарят вам невероятные шоу. Бармены предложат оригинальные коктейли, созданные специально для этого вечера.

Подготовьтесь к встрече с кабаре

Не забудьте выбрать ваш самый эффектный наряд и пригласить близких! Вечер в «Louis» — это не просто шоу, это настоящая вечеринка в стиле кабаре, которая оставит незабываемые впечатления.