Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 10850₽
Киноафиша Cabaret de Louis

Cabaret de Louis

18+
Возраст 18+
Билеты от 10850₽

О концерте/спектакле

Волшебная ночь в лобби-баре «Louis»

Приглашаем вас на незабываемую ночь, наполненную джазом, винтажным гламуром и роскошью бурлеска в лобби-баре «Louis». Это событие перенесет вас в очаровательные 1920-е годы, когда Чикаго было центром музыкальной культуры. Теперь это великолепие доступно и в сердце Москвы!

Путешествие во времени

Мы создаем атмосферу лучших джаз-клубов прошлого века: Парижа, Лондона и Чикаго. Этот вечер станет настоящим путешествием, которое изменит ваши представления о веселье и удовольствии.

Яркие выступления

На сцене вас ждут захватывающие номера от талантливых артисток. Неподражаемая Frau Anaid порадует вас своим знаменитым номером с гигантским сверкающим бокалом, а восхитительная Tamasinushka удивит дерзкими и чувственными выступлениями, вдохновленными золотым веком искусства.

Атмосфера немого кино

Станьте героями немого кино — вдохните дух эпохи, потанцуйте чарльстон и насладитесь сиянием костюмов, а также трепетом крыльев перьевых вееров. Это уникальная возможность не только увидеть шоу, но и стать его частью!

Музыка и коктейли

Лучшие музыканты столицы исполнят классический джаз, а талантливые артисты подарят вам невероятные шоу. Бармены предложат оригинальные коктейли, созданные специально для этого вечера.

Подготовьтесь к встрече с кабаре

Не забудьте выбрать ваш самый эффектный наряд и пригласить близких! Вечер в «Louis» — это не просто шоу, это настоящая вечеринка в стиле кабаре, которая оставит незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Louis The Claw Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
23:00 от 10850 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
26 июля в 21:00 Spaten Haus Grand
от 1590 ₽
Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах
6+
Неоклассика
Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах
16 августа в 15:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
Сергей Мазаев. Большой Концерт в День Рождения с Эстрадным Оркестром!
12+
Классическая музыка Джаз Рок Эстрада
Сергей Мазаев. Большой Концерт в День Рождения с Эстрадным Оркестром!
7 декабря в 19:00 Театр Эстрады
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше