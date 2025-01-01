Cabaret CHIC

Кабаре CHIC в Театре-ресторане «Чаплин-Холл»

В Театре-ресторане «Чаплин-Холл» пройдет увлекательное кабаре CHIC. Это шоу обещает стать настоящим праздником для любителей театра и сцены.

О программе

Зрители смогут насладиться разнообразными форматами, включая бурлеск, stand up, коктейль-шоу, танцевальные номера и вокал. Каждый элемент программы способствует созданию уникальной атмосферы современного кабаре. Яркие танцы, чувственный вокал и остроумный юмор не оставят никого равнодушным.

Авторы и исполнители

Автор сценария и режиссёр Игорь Меерсон, а также постановщик Наталья Донченко, создали эффектное шоу, наполненное высокой энергетикой. Особое внимание заслуживает участие Дмитрия Хасиса в роли бармена, который добавит в программу свой неповторимый стиль.

Для кого это шоу?

Кабаре CHIC станет отличным выбором для тех, кто ценит развлекательные форматы и яркие выступления. Не упустите возможность окунуться в мир современного искусства и живых эмоций!