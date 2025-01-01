Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Cabaret CHIC
Киноафиша Cabaret CHIC

Cabaret CHIC

18+
Возраст 18+

О концерте

Кабаре CHIC в Театре-ресторане «Чаплин-Холл»

В Театре-ресторане «Чаплин-Холл» пройдет увлекательное кабаре CHIC. Это шоу обещает стать настоящим праздником для любителей театра и сцены.

О программе

Зрители смогут насладиться разнообразными форматами, включая бурлеск, stand up, коктейль-шоу, танцевальные номера и вокал. Каждый элемент программы способствует созданию уникальной атмосферы современного кабаре. Яркие танцы, чувственный вокал и остроумный юмор не оставят никого равнодушным.

Авторы и исполнители

Автор сценария и режиссёр Игорь Меерсон, а также постановщик Наталья Донченко, создали эффектное шоу, наполненное высокой энергетикой. Особое внимание заслуживает участие Дмитрия Хасиса в роли бармена, который добавит в программу свой неповторимый стиль.

Для кого это шоу?

Кабаре CHIC станет отличным выбором для тех, кто ценит развлекательные форматы и яркие выступления. Не упустите возможность окунуться в мир современного искусства и живых эмоций!

Купить билет на концерт Cabaret CHIC

Помощь с билетами
В других городах
Январь
31 января суббота
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж

Фотографии

Cabaret CHIC Cabaret CHIC Cabaret CHIC Cabaret CHIC Cabaret CHIC

В ближайшие дни

Новый год в стиле Jazz
6+
Джаз Живая музыка
Новый год в стиле Jazz
2 января в 19:00 Арт-пространство «Фабрика»
от 1600 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
18 февраля в 22:30 Анненкирхе
от 1900 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
15 января в 19:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше