C севера на юг

Музыкальное путешествие: от Норвегии до Испании

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие, которое начнется в холодной, но невероятно красивой Норвегии. Программа откроется произведениями Эдварда Грига и Бенджамина Бриттена, передающими атмосферу северной романтики.

Страсть Франции

Затем мы перенесёмся во Францию, где страсть и эмоции разгорятся благодаря незабываемой музыке «Кармен» Жоржа Бизе. Этот шедевр не оставит равнодушным никого!

Зажигательные ритмы Испании

И, конечно, мы не могли обойти стороной горячие «южные» ритмы, которые будут создавать испанская гитара в виртуозных руках талантливого Степана Козуба. Его мастерство добавит особую изюминку в программу.

Исполнение и лекция

Программу исполнит оркестр Невская Камерата под управлением художественного руководителя и дирижера Филиппа Буина. В дополнение к концертной части, зрителям будет предложена лекция, которая поможет глубже понять богатство музыкальных традиций разных стран и эпох.

Билеты

Внимание! В продаже доступны три категории билетов, в каждой из которых — свободная рассадка. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!