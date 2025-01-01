C севера на юг

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие, которое начнется в холодной, но невероятно красивой Норвегии. Программа откроется произведениями Эдварда Грига и Бенджамина Бриттена, передающими атмосферу северной романтики.
Затем мы перенесёмся во Францию, где страсть и эмоции разгорятся благодаря незабываемой музыке «Кармен» Жоржа Бизе. Этот шедевр не оставит равнодушным никого!
И, конечно, мы не могли обойти стороной горячие «южные» ритмы, которые будут создавать испанская гитара в виртуозных руках талантливого Степана Козуба. Его мастерство добавит особую изюминку в программу.
Программу исполнит оркестр Невская Камерата под управлением художественного руководителя и дирижера Филиппа Буина. В дополнение к концертной части, зрителям будет предложена лекция, которая поможет глубже понять богатство музыкальных традиций разных стран и эпох.
Внимание! В продаже доступны три категории билетов, в каждой из которых — свободная рассадка. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!