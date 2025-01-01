О спектакле

Спектакль «Бывших жен не бывает» — это захватывающая комедия, которая рассказывает о встрече милой интеллигентной женщины с бывшей женой ее супруга. Что может произойти, когда эти две женщины сталкиваются в одном пространстве? Полная запутанная история, исполненная смешных поворотов и недоразумений, обещает увлекательный и неожиданный финал для всех зрителей. Мужчина, страшно боящийся своей бывшей жены, становится центром внимания в этой истории, полной юмора и волнующих событий. Каждый персонаж приносит свой вклад в комедийный конфликт, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.