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Бывших жен не бывает
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Спектакль Бывших жен не бывает

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

О спектакле

Спектакль «Бывших жен не бывает» — это захватывающая комедия, которая рассказывает о встрече милой интеллигентной женщины с бывшей женой ее супруга. Что может произойти, когда эти две женщины сталкиваются в одном пространстве? Полная запутанная история, исполненная смешных поворотов и недоразумений, обещает увлекательный и неожиданный финал для всех зрителей. Мужчина, страшно боящийся своей бывшей жены, становится центром внимания в этой истории, полной юмора и волнующих событий. Каждый персонаж приносит свой вклад в комедийный конфликт, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Режиссер
Василий Олийчук
В ролях
Виктория Левченко
Светлана Плотникова
Владимир Лихошерст
Валентин Олийчук
Анастасия Декар

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Бывших жен не бывает Бывших жен не бывает Бывших жен не бывает Бывших жен не бывает Бывших жен не бывает Бывших жен не бывает Бывших жен не бывает Бывших жен не бывает

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