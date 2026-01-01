Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бывшие
Киноафиша Бывшие

Бывшие

18+
Возраст 18+

О концерте

Импровизационное юмористическое шоу «Бывшие»

«Бывшие» - это импровизационное шоу, в котором комики обсуждают трешовые истории о бывших партнёрах, рассказанные зрителями. Создатели проекта уверены, что каждое завершение отношений может стать поводом для смеха.

На сцене комики не только выслушают услышанные истории, но и помогут зрителям найти в поступках экс-возлюбленных хоть каплю здравого смысла. Это не просто спектакль - это возможность взглянуть на свои переживания с юмором и легкостью.

Почему стоит посетить «Бывшие»? Во-первых, каждая история уникальна, и в каждом вечере вас ждут новые комические повороты. Во-вторых, атмосфера шоу способна развеять грусть, связанную с прошлыми отношениями. И, наконец, комики обеспечат вам добрую порцию смеха и непринужденности!

Не забывайте: когда дело касается бывших, лучше смеяться, чем страдать. Приходите на «Бывшие» - убедитесь, что это действительно смешнее и безопаснее, чем писать им в ночи!

Купить билет на концерт Бывшие

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 400 ₽
12 марта четверг
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 400 ₽

В ближайшие дни

Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
10 марта в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Thomas Mraz
16+
Хип-хоп
Thomas Mraz
26 апреля в 20:00 Закрытый клуб «64/6»
от 3500 ₽
Xcho
16+
Хип-хоп
Xcho
20 апреля в 20:00 Circus
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше