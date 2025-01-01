Приглашаем вас на уникальное шоу «Бывшие», где комики вместе со зрителями проведут веселую эксекуцию над токсичными отношениями прошлого. Этот проект объединяет юмор и интерактивность, позволяя каждому зрителю оставить свои обиды в прошлом и испытать настоящий catharsis.
На сцене выступят:
Специальный гость вечера — Лиза Ющук, чье остроумие и харизма откроют дополнительный уровень взаимодействия с публикой.
Шоу «Бывшие» — это не только смех, но и возможность для каждого зрителя поделиться своей историей о токсичных отношениях. Здесь вас ждут:
Не упустите шанс повеселиться и разобраться в своих чувствах с помощью юмора! Эта программа поможет вам взглянуть на прошлое с улыбкой и, возможно, даже навсегда отпустить свои обиды.