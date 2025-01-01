Меню
Бывшие

Бывшие

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Комедийное шоу «Бывшие»: эксекуция над токсичными отношениями

Приглашаем вас на уникальное шоу «Бывшие», где комики вместе со зрителями проведут веселую эксекуцию над токсичными отношениями прошлого. Этот проект объединяет юмор и интерактивность, позволяя каждому зрителю оставить свои обиды в прошлом и испытать настоящий catharsis.

Состав участников

На сцене выступят:

  • Вася Шакулин — известный комик с неповторимым стилем, который уже не раз покорял сердца зрителей.
  • Женя Гришечкина — талантливая юмористка, умеющая находить смешное в самых непростых ситуациях.

Специальный гость вечера — Лиза Ющук, чье остроумие и харизма откроют дополнительный уровень взаимодействия с публикой.

На что рассчитывать зрителям?

Шоу «Бывшие» — это не только смех, но и возможность для каждого зрителя поделиться своей историей о токсичных отношениях. Здесь вас ждут:

  • Интерактивные игры с участниками;
  • Комедийные скетчи, отражающие реальные истории;
  • Обсуждения и шутки о нашем общем опыте.

Не упустите шанс повеселиться и разобраться в своих чувствах с помощью юмора! Эта программа поможет вам взглянуть на прошлое с улыбкой и, возможно, даже навсегда отпустить свои обиды.

 

2 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00 от 800 ₽

