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Бюро

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О концерте

Музыкальный вечер с Бюро в пространстве «Море Музыки»

Инди-группа Бюро из Петрозаводска приглашает вас на уникальный концерт, который состоится в загадочной атмосфере океанариума «Море Музыки». Их музыка представляет собой гармоничное сочетание альтернативного попа, грува и рока, что делает выступление особенно запоминающимся.

14 августа ваши любимые хиты, такие как «Всё еще люди», «Трещины» и «Реки зацветут», прозвучат в акустическом варианте. Это обещает быть атмосферной и захватывающей ночью, когда живая музыка сольется с мерцанием водных бликов и мягким светом ночного океанариума.

Каждый билет дает право на посещение экспозиции в ночном режиме, что сделает этот вечер еще более особенным. Не упустите возможность убедиться, как музыка может оживить таинственные глубины аквариумов!

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Август
14 августа пятница
20:00
Пространство «Море музыки» Москва, просп. Мира, 119, стр. 23, ВДНХ

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