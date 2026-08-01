Музыкальный вечер с Бюро в пространстве «Море Музыки»

Инди-группа Бюро из Петрозаводска приглашает вас на уникальный концерт, который состоится в загадочной атмосфере океанариума «Море Музыки». Их музыка представляет собой гармоничное сочетание альтернативного попа, грува и рока, что делает выступление особенно запоминающимся.

14 августа ваши любимые хиты, такие как «Всё еще люди», «Трещины» и «Реки зацветут», прозвучат в акустическом варианте. Это обещает быть атмосферной и захватывающей ночью, когда живая музыка сольется с мерцанием водных бликов и мягким светом ночного океанариума.

Каждый билет дает право на посещение экспозиции в ночном режиме, что сделает этот вечер еще более особенным. Не упустите возможность убедиться, как музыка может оживить таинственные глубины аквариумов!