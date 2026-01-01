Спектакль Бюро находок

Необычный кукольный спектакль для детей в театре «Нити»

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль «Инструкция о том, как найти, потерять и снова найти друга». Эта история расскажет о мальчике, которому в один прекрасный день на пороге его дома стучится неожиданный гость — пингвин!

Вместе с работниками Необычного Бюро находок мальчику предстоит разгадать загадку появления этого милого существа и узнать, как помочь ему вернуться домой. Спектакль станет не только развлекательным, но и поучительным опытом для детей, ведь он поднимает важные темы дружбы и взаимопомощи.

Команда спектакля

Режиссирует спектакль талантливая Дарья Кожевникова, а художник Софья Горустович создает волшебную атмосферу через захватывающие куклы и декорации. В исполнении актеров Алексей Артемов, Кристина Слатюк, Софья Климова и Екатерина Щуко вы увидите захватывающую игру, которая не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.

Не упустите возможность погрузиться в мир удивительных приключений и новых открытий! Это отличный способ провести время с семьей и насладиться искусством театра.