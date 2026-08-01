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Быть Ван Гогом
Билеты от 500₽
Киноафиша Быть Ван Гогом

Быть Ван Гогом

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Билеты от 500₽

О выставке

Мультимедийная выставка «Быть Ван Гогом» на ВДНХ

Когда живопись становится исповедью, мы можем прикоснуться к великому искусству. Винсент Ван Гог — один из самых узнаваемых художников мира, оставивший после себя более тысячи произведений. Многие его картины, такие как «Подсолнухи», «Кафе ночью», «Спальня в Арле» и «Звёздная ночь над Роной», уже давно стали культовыми. Интересно, что за всё время своей творческой карьеры он продал лишь несколько полотен и ушёл из жизни в бедности. Сегодня же его работы высоко ценятся и занимают верхние позиции в списках самых любимых художников.

Эмоциональное откровение художника

Каждый зритель не просто наблюдает за картиной, а ощущает её душу. Иммерсивный проект «Быть Ван Гогом» предоставляет уникальную возможность соприкоснуться с внутренним миром мастера.

Ожившие воспоминания

Основой выставки является видео-повествование, в котором сам Ван Гог оживает на экране. Актёр, воплощающий художника, проводит зрителей по страницам его жизни, произнося монологи, созданные на основе реально существующих писем. Это не просто художественная интерпретация, а настоящая исповедь великого мастера.

Панорамы и звуковые эффекты

Выставка оформлена панорамными экранами, анимациями картин и оригинальной музыкой, что создает эффект полного присутствия. Зрителям предлагается пройти путь от надежд и вдохновения до тревог и одиночества Ван Гога.

Объединение произведений

На выставке представлено около 200 изображений — картин, эскизов и редких архивных материалов. Благодаря современным мультимедийным технологиям удалось объединить то, что невозможно собрать в одном традиционном музее. Каждая деталь — от света до звука — способствует созданию уникальной атмосферы, позволяющей понять, что значит быть Ван Гогом.

Уникальное прочтение искусства

«Быть Ван Гогом» — это не просто выставка; это иммерсивное шоу, предлагающее новое прочтение жизни и творчества художника через его собственный голос. Винсент Ван Гог, гений, не получивший признания при жизни, сегодня снова живет среди нас благодаря этой удивительной выставке.

Купить билет на выставка Быть Ван Гогом

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Август
12 августа среда
11:00
Павильон №67 «Карелия» Москва, просп. Мира, 119, стр. 67, ВДНХ
от 500 ₽
17 августа понедельник
11:00
Павильон №67 «Карелия» Москва, просп. Мира, 119, стр. 67, ВДНХ
от 500 ₽
19 августа среда
11:00
Павильон №67 «Карелия» Москва, просп. Мира, 119, стр. 67, ВДНХ
от 500 ₽
24 августа понедельник
11:00
Павильон №67 «Карелия» Москва, просп. Мира, 119, стр. 67, ВДНХ
от 500 ₽
26 августа среда
11:00
Павильон №67 «Карелия» Москва, просп. Мира, 119, стр. 67, ВДНХ
от 500 ₽
31 августа понедельник
11:00
Павильон №67 «Карелия» Москва, просп. Мира, 119, стр. 67, ВДНХ
от 500 ₽

Фотографии

Быть Ван Гогом Быть Ван Гогом Быть Ван Гогом Быть Ван Гогом

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