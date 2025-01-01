Вспомните момент, когда вы чувствовали себя максимально живым: вы молоды и свободны, жизнь легка и понятна, а в голове играет любимая песня. Эти вечером позвольте себе вновь ощутить роскошь истинной внутренней свободы, приправленной щепоткой терпкой ностальгии.
Концерт “Быть собой. В сиянии 3000 свечей” напомнит о временах, когда музыка была спутником самых чувственных и беззаботных моментов. Голос хора усилит бодрящее воздействие знакомых мелодий групп, таких как Muse, Led Zeppelin и Pink Floyd, которые заряжают энергией и переносят вас в прошлое, когда каждая песня вызывала бурю эмоций.
Этот концерт — ваше личное путешествие, где прошлое встречается с настоящим, даруя ощущение, что жизнь прекрасна во всех её проявлениях. В волшебном пространстве тысяч свечей вы вновь научитесь быть собой, отпускать лишнее и идти дальше с новыми силами и вдохновением.
Возрастное ограничение: 6+
Дресс-код: Cocktail
Не упустите возможность насладиться этим уникальным событием и погрузиться в атмосферу музыки и света!