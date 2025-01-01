Концерт “Быть собой. В сиянии 3000 свечей” в московском Театре Эстрады

Вспомните момент, когда вы чувствовали себя максимально живым: вы молоды и свободны, жизнь легка и понятна, а в голове играет любимая песня. Эти вечером позвольте себе вновь ощутить роскошь истинной внутренней свободы, приправленной щепоткой терпкой ностальгии.

Концерт “Быть собой. В сиянии 3000 свечей” напомнит о временах, когда музыка была спутником самых чувственных и беззаботных моментов. Голос хора усилит бодрящее воздействие знакомых мелодий групп, таких как Muse, Led Zeppelin и Pink Floyd, которые заряжают энергией и переносят вас в прошлое, когда каждая песня вызывала бурю эмоций.

Личное путешествие

Этот концерт — ваше личное путешествие, где прошлое встречается с настоящим, даруя ощущение, что жизнь прекрасна во всех её проявлениях. В волшебном пространстве тысяч свечей вы вновь научитесь быть собой, отпускать лишнее и идти дальше с новыми силами и вдохновением.

Программа концерта

Muse - Exogenesis pt 1

Radiohead - Creep

Rammstein - Engel

Pink Floyd - Another Brick in the Wall

Era - Ameno

Lady Gaga - Shallow

Evanescence - Bring Me to Life

И другие мелодии для встречи с собой...

Исполнители

Шоу голосов Palestrina

Мультижанровый электронный дуэт MATTGENE

Вокал - Кристина Стельмах, финалистка шоу "Голос 2" на Первом канале.

Камерный состав оркестра Lumisfera

Клавиши - Михаил Балашов

Детали мероприятия

Возрастное ограничение: 6+

Дресс-код: Cocktail

Не упустите возможность насладиться этим уникальным событием и погрузиться в атмосферу музыки и света!