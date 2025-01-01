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Быть собой. В сиянии 3000 свечей
Билеты от 3000₽
Киноафиша Быть собой. В сиянии 3000 свечей

Быть собой. В сиянии 3000 свечей

Постановка
Театр Эстрады 6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Концерт “Быть собой. В сиянии 3000 свечей” в московском Театре Эстрады

Вспомните момент, когда вы чувствовали себя максимально живым: вы молоды и свободны, жизнь легка и понятна, а в голове играет любимая песня. Эти вечером позвольте себе вновь ощутить роскошь истинной внутренней свободы, приправленной щепоткой терпкой ностальгии.

Концерт “Быть собой. В сиянии 3000 свечей” напомнит о временах, когда музыка была спутником самых чувственных и беззаботных моментов. Голос хора усилит бодрящее воздействие знакомых мелодий групп, таких как Muse, Led Zeppelin и Pink Floyd, которые заряжают энергией и переносят вас в прошлое, когда каждая песня вызывала бурю эмоций.

Личное путешествие

Этот концерт — ваше личное путешествие, где прошлое встречается с настоящим, даруя ощущение, что жизнь прекрасна во всех её проявлениях. В волшебном пространстве тысяч свечей вы вновь научитесь быть собой, отпускать лишнее и идти дальше с новыми силами и вдохновением.

Программа концерта

  • Muse - Exogenesis pt 1
  • Radiohead - Creep
  • Rammstein - Engel
  • Pink Floyd - Another Brick in the Wall
  • Era - Ameno
  • Lady Gaga - Shallow
  • Evanescence - Bring Me to Life
  • И другие мелодии для встречи с собой...

Исполнители

  • Шоу голосов Palestrina
  • Мультижанровый электронный дуэт MATTGENE
  • Вокал - Кристина Стельмах, финалистка шоу "Голос 2" на Первом канале.
  • Камерный состав оркестра Lumisfera
  • Клавиши - Михаил Балашов

Детали мероприятия

Возрастное ограничение: 6+

Дресс-код: Cocktail

Не упустите возможность насладиться этим уникальным событием и погрузиться в атмосферу музыки и света!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Быть собой. В сиянии 3000 свечей Быть собой. В сиянии 3000 свечей Быть собой. В сиянии 3000 свечей Быть собой. В сиянии 3000 свечей Быть собой. В сиянии 3000 свечей

В ближайшие дни

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