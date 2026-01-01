Спектакль Быть на своей стороне

Спектакль о депрессии: какая она на самом деле?

«Депрессия: что мы действительно о ней знаем?» — это спектакль, который поднимает важные вопросы, о которых принято молчать. Депрессия — это не просто шутка из соцсетей. Это серьезное заболевание, требующее внимания и понимания.

На сцене вы увидите реальные истории людей, в которых переплетаются слёзы и смех, горе и счастье, сила воли и любовь к жизни. Спектакль приоткрывает завесу над тем, что делает нас живыми и чувствующими людьми, а также показывает ту самую искру, которую иногда трудно уловить в повседневной жизни.

В основе постановки лежат реальные жизненные ситуации и пьеса Сары Кейн «Психоз. 4.48». Этот драматург известен своим глубоким подходом к сложным темам. Режиссёр спектакля — Ольга Скворцова, а на сцене выступят талантливые актёры:

Екатерина Газиуллина

Анна Черных

Елена Евстигнеева

Анна Савченко

Константин Лысенко

Спектакль представляет Театр «Он-центр», который славится своими яркими и актуальными постановками.

Место проведения: театральная площадка «За нарисованным очагом», расположенная по адресу Арсенальная ул. 2 (м. Площадь Ленина). Вход осуществляется с Арсенальной улицы.

