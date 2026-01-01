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Быть лучшей собакой
Киноафиша Быть лучшей собакой

Спектакль Быть лучшей собакой

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 18+
Режиссер Сейфремо Моцвири
Возраст 18+

О спектакле

История о собаке, которая ищет себя в «Балтийском доме»

«Быть лучшей собакой» – это трогательная постановка, в центре которой оказывается простая собака, оказавшаяся в цепи чередующихся владельцев. Спектакль исследует внутренние вопросы главного героя: виновата ли собака в своих страданиях или это результат человеческих действий? И может ли она изменить свою судьбу?

Философия и саморазмышление

Монолог собаки приглашает зрителей задуматься о сохранении человеческого в человеке и о возможности внутреннего преображения. Это глубокий и человечный взгляд на проблемы самоопределения и изменений, которые мы все можем пережить.

Детали спектакля

Спектакль идет с переводом, что позволяет каждому зрителю погрузиться в уникальную и затрагивающую душу историю.

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