История о собаке, которая ищет себя в «Балтийском доме»

«Быть лучшей собакой» – это трогательная постановка, в центре которой оказывается простая собака, оказавшаяся в цепи чередующихся владельцев. Спектакль исследует внутренние вопросы главного героя: виновата ли собака в своих страданиях или это результат человеческих действий? И может ли она изменить свою судьбу?

Философия и саморазмышление

Монолог собаки приглашает зрителей задуматься о сохранении человеческого в человеке и о возможности внутреннего преображения. Это глубокий и человечный взгляд на проблемы самоопределения и изменений, которые мы все можем пережить.

Детали спектакля

Спектакль идет с переводом, что позволяет каждому зрителю погрузиться в уникальную и затрагивающую душу историю.