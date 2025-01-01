Быстрые свидания

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О концерте/спектакле

Откройте сердце: комедийно-романтическое шоу знакомств

Приглашаем вас на уникальное комедийно-романтическое шоу, где одинокие люди встречаются, а комики с юмором комментируют каждое свидание! Это не просто развлечение, а настоящая игра чувств и эмоций.

Как проходит шоу?

На каждом свидании участники имеют всего несколько минут, чтобы произвести впечатление друг на друга. В конце каждого раунда пара принимает решение: был ли «мэтч» или это всего лишь веселое и неловкое знакомство. Этот формат создает атмосферу легкости и неожиданности, позволяя зрителям наблюдать за настоящими человеческими эмоциями.

Что вас ждет?

  • Необычный формат: сочетание реальных знакомств и комедийного комментария создает уникальную атмосферу.
  • Юмор: комики не оставят вас равнодушными, их остроумные реплики добавят веселья в каждую историю.
  • Неожиданные повороты: каждое свидание может закончиться как настоящей романтикой, так и забавным фиаско.

Финал, который останется в памяти

Это шоу — отличная возможность не только повеселиться, но и, возможно, найти свою любовь. Приходите и наблюдайте за тем, как рождаются новые связи на ваших глазах. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 июля
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 600 ₽

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