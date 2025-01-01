Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Быстрые свидания
Киноафиша Быстрые свидания

Быстрые свидания

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Знакомства с юмором: новое шоу от Стендап Сибирь

Комедия и знакомства встретились в новом уникальном шоу «Быстрые свидания» от театральной компании Стендап Сибирь. Это мероприятие предлагает зрителям возможность встретиться с потенциальными партнёрами в атмосфере легкости и веселья.

Флирт без неловкости

Забудьте о неловких переписках и бесконечных поисках подходящего собеседника в приложениях! На «Быстрых свиданиях» комики создают особую атмосферу, где флирт становится не только возможным, но и забавным. Участники смогут не только пообщаться, но и посмеяться, что сделает каждую встречу незабываемой.

Идеально для всех

Независимо от того, ищете ли вы любовь, новых друзей или просто интересное времяпрепровождение, это шоу — ваш шанс найти свое место среди единомышленников. Каждый вечер будет полон неожиданных знакомств и интересных историй.

Причины посетить

  • Живое общение без онлайн-замедлений
  • Интересные комики, которые настроят на нужный лад
  • Возможность провести вечер в компании ярких людей

Присоединяйтесь к «Быстрым свиданиям» и откройте для себя новый способ знакомства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 14 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
7 сентября в 18:00 Красноярская филармония
от 2900 ₽
Ирина Мягкова. Новый сольный стендап-концерт
18+
Юмор
Ирина Мягкова. Новый сольный стендап-концерт
11 октября в 19:00 Афонтовский
от 1500 ₽
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
24 августа в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше