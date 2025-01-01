Меню
Быстрые свидания от Medio Modo
Билеты от 0₽
Быстрые свидания от Medio Modo

Быстрые свидания от Medio Modo

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О выставке

Быстрые свидания от Medio Modo: находите интеллектуальных собеседников!

Приглашаем вас на уникальное мероприятие быстрых свиданий, организованное командой Medio Modo. Это отличная возможность познакомиться с интересными людьми и обменяться контактами с достойными собеседниками!

Как проходит мероприятие?

Формат встреч классический: вы сидите за столиками и общаетесь с представителями противоположного пола по пять минут. В конце мероприятия вы подаете анкеты организаторам, в которых указываете, с кем хотите продолжить общение.

Правила участия

  • Мероприятие предназначено для людей в возрасте от 25 до 40 лет.
  • Участие не допускается для официально состоящих в браке.
  • Неприемлемо участие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также любое неадекватное поведение.

На входе мы проверим ваш паспорт, чтобы удостовериться в вашем возрасте и отсутствии штампа о действующем браке. Эти правила необходимы для создания комфортной обстановки и повышения шансов на успешные знакомства.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность встретить увлекательных людей и, возможно, найти своего интеллектуального партнера. Записывайтесь на мероприятие и готовьтесь к ярким встречам!

Купить билет на выставка Быстрые свидания от Medio Modo

Февраль
15 февраля воскресенье
14:00
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3

