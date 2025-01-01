Приглашаем вас на уникальное мероприятие быстрых свиданий, организованное командой Medio Modo. Это отличная возможность познакомиться с интересными людьми и обменяться контактами с достойными собеседниками!
Формат встреч классический: вы сидите за столиками и общаетесь с представителями противоположного пола по пять минут. В конце мероприятия вы подаете анкеты организаторам, в которых указываете, с кем хотите продолжить общение.
На входе мы проверим ваш паспорт, чтобы удостовериться в вашем возрасте и отсутствии штампа о действующем браке. Эти правила необходимы для создания комфортной обстановки и повышения шансов на успешные знакомства.
Не упустите возможность встретить увлекательных людей и, возможно, найти своего интеллектуального партнера. Записывайтесь на мероприятие и готовьтесь к ярким встречам!