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Былое и дамы. Женские истории
Киноафиша Былое и дамы. Женские истории

Спектакль Былое и дамы. Женские истории

Постановка
Новосибирский театр кукол 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Былое и дамы. Женские истории» — ииновационный формат спектакля в Новосибирском театре кукол

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — «Былое и дамы. Женские истории» в Новосибирском театре кукол. Этот проект представляет собой новаторскую форму театрального представления, известную как читакль, и адресован взрослой аудитории, ценящей нетрадиционные театральные форматы.

Что такое читакль?

Читакль — это не совсем спектакль в традиционном понимании. Здесь нет сложных декораций, а взаимодействие между артистами и зрителями происходит в камерной обстановке театрального буфета, рассчитанного на всего двадцать человек. Это близкий и интимный формат, в котором каждый зритель сможет стать частью происходящего.

Коллаж историй от Надежды Тэффи

Режиссёр Анастасия Неупокоева предлагает вам насладиться коллажем из рассказов, дневников и воспоминаний Надежды Тэффи. Эти произведения, сопровождаемые живой музыкой и русскими романсами, раскрывают тонкий мир женских переживаний и эмоций.

«Мы выбрали необычную форму для нашего проекта, — рассказывает Неупокоева. — Кукла Тэффи будет представлять своих персонажей, а тексты будут читать артисты. Интересный акцент сделан на куклу-певицу, которая будет исполнять романсы, создавая собирательный образ исполнительницы романсов».

Тэффи: историческая справка

Надежда Тэффи была популярной писательницей в начале XX века, известной своими остроумными и проницательными рассказами. Её произведения, наполненные темами любви, измены, семейной жизни и курьёзных ситуаций, продолжают быть актуальными и интересными для современного читателя.

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта. «Былое и дамы. Женские истории» — это шанс погрузиться в атмосферу начала прошлого века и насладиться живыми романами в исполнении уникальных кукол. Покупайте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру в театральном буфете Новосибирского театра кукол.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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