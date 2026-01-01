Было это или только будет. Отчетный концерт ДЮЭТ «СиМ-СиМ»

Возраст 0+

О концерте

Спектакль-концерт «Было это или будет» в эстрадном театре «СиМ-СиМ»

Эстрадный театр «СиМ-СиМ» приглашает зрителей на уникальный спектакль-концерт «Было это или будет». Это трогательная история, наполненная ностальгией, искренними эмоциями и музыкой, которая побуждает размышлять о времени и ценностях, оставленных в прошлом.

В спектакле органично переплетаются драматические сцены и музыкальные номера, включая авторские песни, создавая атмосферу тепла и искренности. Зрители имеют возможность не только наблюдать, но и почувствовать, как важны простые человеческие радости, порой затерянные в суете современности.

Особенности спектакля

  • Авторская режиссура и драматургия.
  • Живое исполнение музыкальных композиций.
  • Оригинальная современная хореография.
  • Искренние истории о дружбе, любви, воспоминаниях и надеждах.
  • Атмосфера камерного музыкального спектакля и душевного разговора.

Для кого этот спектакль

Спектакль будет интересен всем, кто ценит искренность, любит размышлять о времени и ищет в искусстве отклик на свои чувства и воспоминания.

О театре «СиМ-СиМ»

Эстрадный театр «СиМ-СиМ» известен своими неповторимыми театрализованными эстрадными постановками, которые сочетают в себе драму, музыку и современный взгляд на классические темы. Театр активно участвует в фестивалях и культурных проектах, радуя зрителей новыми формами и глубокими идеями.

Приглашаем вас насладиться атмосферой воспоминаний и музыки вместе с театром «СиМ-СиМ»!

Июль
1 июля среда
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1600 ₽

