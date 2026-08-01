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Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки
Киноафиша Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки

Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки

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О выставке

Выставка «ЮЛЯ» в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Дуэт современных художниц Юлии Мортиис и Юлии Рибетки представляет выставку «ЮЛЯ» в галерее Сарай Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Художницы сотрудничают с 2023 года и являются участницами художественной группы PARAZIT.

Творческий путь Юлии Мортиис

Юлия Мортиис работает с разнообразными медиа: инсталляцией, печатной и цифровой графикой, видео, перформансом и живописью воском. Центральная тема её творчества — память, что находит особое отражение в её работах.

Искусство Юлии Рибетки

Юлия Рибетки — междисциплинарная художница, создающая масштабные инсталляции и автор текстильно-перформативного творческого метода. В своих исследованиях она обращается к темам беспредметного, потустороннего и мистического.

Кураторская перспектива

Куратор Пётр Белый отметляет: «Дуэт Юли Мортиис и Юли Рибетки будто возник из линчевского сумрака. Материальность становится способом преодоления отчаяния: шерсть, воск, смолы. Живопись утрачивает технологическую невинность. Семена Раушенберга и Бойса всходят через десятилетия ростками мучительной неопределенности языка, самим языком и являясь, прорываясь сквозь предметный мир вспышками из черноты».

Героиня выставки

Бесконечный диалог рождает героиню выставки — универсальную Тёмную Юлю, с оглядкой двигающуюся по лабиринту. Цветовые сочетания: чёрно-белое, чёрно-розовое, чёрно-жёлтое, создают атмосферу зачитываемых мгновений. Это движение обретает форму через грязь краски и сумрак палитры.

Метафизическая Юля — синтетический образ, обречённый, как любой художник, на недосказанность или, напротив, на пересказанность. «На лес внутри» — это ключевая концепция, пронизывающая выставку и подчеркивающая глубину художественного поиска.

Купить билет на выставка Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки

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В других городах
Август
Сентябрь
12 августа среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
13 августа четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
14 августа пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
15 августа суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
16 августа воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
17 августа понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
18 августа вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
19 августа среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
20 августа четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
21 августа пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
22 августа суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
23 августа воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
24 августа понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
25 августа вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
26 августа среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
27 августа четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
28 августа пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
29 августа суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
30 августа воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
31 августа понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
1 сентября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
2 сентября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
3 сентября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
4 сентября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
5 сентября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
6 сентября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53

Фотографии

Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки Было \ не было. Юля. Юля Мортиис, Юля Рибетки

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