Выставка «ЮЛЯ» в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Дуэт современных художниц Юлии Мортиис и Юлии Рибетки представляет выставку «ЮЛЯ» в галерее Сарай Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Художницы сотрудничают с 2023 года и являются участницами художественной группы PARAZIT.

Творческий путь Юлии Мортиис

Юлия Мортиис работает с разнообразными медиа: инсталляцией, печатной и цифровой графикой, видео, перформансом и живописью воском. Центральная тема её творчества — память, что находит особое отражение в её работах.

Искусство Юлии Рибетки

Юлия Рибетки — междисциплинарная художница, создающая масштабные инсталляции и автор текстильно-перформативного творческого метода. В своих исследованиях она обращается к темам беспредметного, потустороннего и мистического.

Кураторская перспектива

Куратор Пётр Белый отметляет: «Дуэт Юли Мортиис и Юли Рибетки будто возник из линчевского сумрака. Материальность становится способом преодоления отчаяния: шерсть, воск, смолы. Живопись утрачивает технологическую невинность. Семена Раушенберга и Бойса всходят через десятилетия ростками мучительной неопределенности языка, самим языком и являясь, прорываясь сквозь предметный мир вспышками из черноты».

Героиня выставки

Бесконечный диалог рождает героиню выставки — универсальную Тёмную Юлю, с оглядкой двигающуюся по лабиринту. Цветовые сочетания: чёрно-белое, чёрно-розовое, чёрно-жёлтое, создают атмосферу зачитываемых мгновений. Это движение обретает форму через грязь краски и сумрак палитры.

Метафизическая Юля — синтетический образ, обречённый, как любой художник, на недосказанность или, напротив, на пересказанность. «На лес внутри» — это ключевая концепция, пронизывающая выставку и подчеркивающая глубину художественного поиска.