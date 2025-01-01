Погружение в мир сказок: спектакль «Были-Жили» на сцене Глебовского ДК

Приглашаем вас на иммерсивный спектакль «Были-Жили», который перенесет зрителей в увлекательные приключения вместе с Липунюшкой. Режиссером и главной актрисой проекта является Ольга Гомон-Пронина, лауреат театральной премии «Золотой Витязь». Ее талант создаст волшебную атмосферу, в которой дети смогут стать участниками сказки.

Невероятные приключения

Спектакль расскажет историю о мальчике-с-пальчике Липунюшке и его маме, которые проходят через множество испытаний. На их пути встречаются Разбойник, Джин и Людоед, но с помощью зрителей добро всегда побеждает!

Волшебство наяву

В этом удивительном мире оживают любимые сказки, а волшебство становится осязаемым. Дети смогут не только наблюдать за развитием событий, но и активно участвовать в спасении героев и противостоянии злодеям.

Незабываемые впечатления

Подарите своим детям незабываемые впечатления и возможность стать частью сказки! В атмосфере былин и небылиц они погрузятся в чудесный мир, где каждый сможет ощутить себя настоящим героем.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия!