Концерт группы «Быдлоцыкл»: Экстремальная ирония

Питерская группа «Быдлоцыкл», созданная основателями «Аффинажа» Эмом Калининым и Сергеем Сергеичем, готовит особенный осенний концерт. В этом эмоциональном и ироничном проекте зрителей ждет заряд положительных эмоций и уникальная атмосфера, которой невозможно не заразиться.

Расписание мероприятия

Вход для MEET & GREET: 18:15

18:15 Основной вход: 19:00

19:00 Начало концерта: после 20:00

О программе концерта

Концерт «Быдлоцыкл» обещает стать настоящим событием для любителей экспериментальной музыки и театральных выступлений. Группа известна своим нестандартным подходом к созданию музыки и текстов, объединяющих иронию и экстремальные темы. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального вечера!