Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Быдлоцыкл
Киноафиша Быдлоцыкл

Быдлоцыкл

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Быдлоцыкл»: Экстремальная ирония

Питерская группа «Быдлоцыкл», созданная основателями «Аффинажа» Эмом Калининым и Сергеем Сергеичем, готовит особенный осенний концерт. В этом эмоциональном и ироничном проекте зрителей ждет заряд положительных эмоций и уникальная атмосфера, которой невозможно не заразиться.

Расписание мероприятия

  • Вход для MEET & GREET: 18:15
  • Основной вход: 19:00
  • Начало концерта: после 20:00

О программе концерта

Концерт «Быдлоцыкл» обещает стать настоящим событием для любителей экспериментальной музыки и театральных выступлений. Группа известна своим нестандартным подходом к созданию музыки и текстов, объединяющих иронию и экстремальные темы. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального вечера!

Купить билет на концерт Быдлоцыкл

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
10 ноября понедельник
20:00
Rock Club Омск, Лермонтова, 63
от 1500 ₽
14 ноября пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Волшебный мир фэнтези в музее при свечах
6+
Неоклассика Живая музыка
Волшебный мир фэнтези в музее при свечах
28 сентября в 19:00 Музей изобразительных искусств им. Врубеля
от 1800 ₽
12+
Классическая музыка
22 июня...
26 сентября в 18:30 Омский дом актера
от 400 ₽
Порез на собаке
16+
Трип-хоп
Порез на собаке
26 сентября в 19:00 Викинг
от 2300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше