Легендарные шансонье Мистер БЦ и Котя Летаев готовы порадовать своих поклонников обновленным мощным звучанием лучших хитов. Концерт состоится на сцене элитного клуба «16 Тонн», который славится своим уникальным музыкальным антуражем.
В эту ночь мэтрам на сцене будут помогать профессиональные музыканты: баянист Шура Нежный и барабанщик Дикий Ангел Димон. Их виртуозное исполнение добавит новизны и ярких красок в известные шлягеры.
Зрителей ждет уникальная возможность насладиться шлягерами БЫДЛОЦЫКЛа в новом звучании. Эти композиции, ставшие классикой, порадуют даже самую взыскательную столичную публику.
Обратите внимание, что количество мест строго ограничено. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!