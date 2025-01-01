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Быдлоцыкл
Билеты от 2000₽
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Быдлоцыкл

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Невероятный концерт шансонье в клубе «16 Тонн»

Легендарные шансонье Мистер БЦ и Котя Летаев готовы порадовать своих поклонников обновленным мощным звучанием лучших хитов. Концерт состоится на сцене элитного клуба «16 Тонн», который славится своим уникальным музыкальным антуражем.

Кто порадует публику

В эту ночь мэтрам на сцене будут помогать профессиональные музыканты: баянист Шура Нежный и барабанщик Дикий Ангел Димон. Их виртуозное исполнение добавит новизны и ярких красок в известные шлягеры.

Классика шансонной музыки

Зрителей ждет уникальная возможность насладиться шлягерами БЫДЛОЦЫКЛа в новом звучании. Эти композиции, ставшие классикой, порадуют даже самую взыскательную столичную публику.

Ограниченное количество мест

Обратите внимание, что количество мест строго ограничено. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽

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