Спектакль Бычок – соломенный бочок

Бычок – соломенный бочок
О спектакле

Музыкальная сказка для детей с котиком Филармоником

На сцене Детской филармонии вас ждет уникальное представление с участием музыкального котика Филармоника, который уже давно стал любимцем зрителей. Этот персонаж способен превратить известные сказки в увлекательные приключения, добавляя в них оригинальные игры и классические мелодии.

Актёры-ведущие будут взаимодействовать с маленькими зрителями, а игрушки и шумовые музыкальные инструменты, доступные для освоения за считанные минуты, сделают этот спектакль поистине незабываемым. Дети смогут не только слушать, но и участвовать в настоящем музыкальном шоу, что особенно важно для увлечения их внимания.

Приходите на этот волшебный концерт, где каждый найдет для себя что-то интересное, а юные зрители окунутся в мир музыки и фантазии!

В других городах
Сентябрь
Октябрь
19 сентября суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
26 сентября суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10 октября суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
24 октября суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
31 октября суббота
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

