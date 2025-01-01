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Быба. Лучший концерт
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Киноафиша Быба. Лучший концерт

Быба. Лучший концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт Александра Быбочкина в клубе «16 тонн»

Приглашаем вас на незабываемый вечер с талантливым музыкантом Александром Быбочкиным! Концерт состоится в известном клубе «16 тонн», который славится своей атмосферой и качественным звуком.

О музыканте

Александр Быбочкин — это имя, знакомое многим любителям музыки. Его уникальный стиль сочетает в себе элементы фолка, джаза и поп-музыки, что делает каждое выступление неповторимым. Быбочкин уже успел завоевать сердца зрителей на многих крупных площадках страны.

Что ждать на концерте?

На концерте вы сможете услышать как новые композиции, так и любимые хиты. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, ведь Александр Быбочкин всегда радует публику не только качественным исполнением, но и яркой сценической подачей.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба «16 тонн» и в кассах клуба. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Не пропустите возможность насладиться музыкой в исполнении одного из лучших артистов современности. Мы ждем вас на концерте Александра Быбочкина!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
21:00 от 2000 ₽

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