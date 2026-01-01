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Бутырка

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О концерте

Концерт группы «Бутырка»: новая программа 

Концертная программа группы «Бутырка» обещает стать настоящим событием для поклонников шансона. Музыканты, пополнившие состав коллектива, отличаются артистичностью и харизматичностью. Их мощные голоса, особенно запоминающаяся характерная хрипотца, создают уникальное звучание.

Знакомые хиты и новые композиции

Зрители смогут насладиться известными хитами, такими как «Запахло весной», «Аттестат», «Малец», «Шарик», «Девчонка с центра», «Не плачь, родная мать» и «Не трогай осень». Кроме того, в программе будут представлены новые песни, которые, как уверяют музыканты, также покорят сердца слушателей.

Творческая команда

Автор всех песен Олег Симонов — знаковая фигура для аудитории, ведь его стихи легко запоминаются и остаются в сердце навсегда. Именно благодаря ему, каждая композиция группы насыщена глубокими эмоциями и жизненными переживаниями.

Приходите на концерт и получите море положительных эмоций и незабываемых впечатлений!

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В других городах
Ноябрь
21 ноября суббота
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1700 ₽

Фотографии

Бутырка

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