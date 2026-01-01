Концерт группы «Бутырка»: новая программа

Концертная программа группы «Бутырка» обещает стать настоящим событием для поклонников шансона. Музыканты, пополнившие состав коллектива, отличаются артистичностью и харизматичностью. Их мощные голоса, особенно запоминающаяся характерная хрипотца, создают уникальное звучание.

Знакомые хиты и новые композиции

Зрители смогут насладиться известными хитами, такими как «Запахло весной», «Аттестат», «Малец», «Шарик», «Девчонка с центра», «Не плачь, родная мать» и «Не трогай осень». Кроме того, в программе будут представлены новые песни, которые, как уверяют музыканты, также покорят сердца слушателей.

Творческая команда

Автор всех песен Олег Симонов — знаковая фигура для аудитории, ведь его стихи легко запоминаются и остаются в сердце навсегда. Именно благодаря ему, каждая композиция группы насыщена глубокими эмоциями и жизненными переживаниями.

Приходите на концерт и получите море положительных эмоций и незабываемых впечатлений!