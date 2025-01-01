Меню
Бутырка
Билеты от 2000₽
Киноафиша Бутырка

Бутырка

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Легенды шансона в Москве: юбилейный концерт

Приглашаем вас на уникальное событие: сольный концерт одной из самых душевных групп русского шансона! В этом году группа празднует свое 25-летие и готова поделиться с вами любимыми хитами.

Хиты, ставшие народными

На концерте вы услышите известные композиции, которые уже давно стали частью культурного наследия. В программе прозвучат такие песни, как:

  • «Запахло весной»
  • «Аттестат в крови»
  • «Эх, Шарик, я как и ты был на цепи»
  • «За Ростовскую братву»
  • «А для вас я никто»
  • «Моя подружка с центра, а я с окраины»

Эти мелодии не оставят равнодушными ни одного ценителя шансона. Концерт обещает быть полным эмоций и ностальгии, ведь каждый из нас помнит волнение и радость, связанные с этими песнями.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Концерт позволит вам вновь окунуться в атмосферу любимых мелодий, а также порадоваться общению с единомышленниками. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт Бутырка

Февраль
4 февраля среда
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 2000 ₽

Фотографии

Бутырка

