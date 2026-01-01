Butterfly Temple - Презентация альбома

Концерт группы «Butterfly Temple» в клубе «Eclipse»

В клубе «Eclipse» в Москве пройдет долгожданный концерт российской рок-группы «Butterfly Temple». Этот коллектив стал заметным явлением в жанре пейган-метал и порадует своих поклонников новыми звучаниями.

Презентация нового альбома

Концерт приурочен к 30-летию группы и станет презентацией их нового альбома. В репертуаре звучат знаковые композиции из дискографии, включая альбомы «Земля», «Тропою крови по воле рода», «Колесо Чернобога» и «Время Мары». Это событие будет особенно интересно поклонникам пейган-метал.

История группы

«Butterfly Temple» была основана в 1995 году группой школьных друзей и с тех пор прочно заняла свое место в музыкальном пантеоне России. Спустя три десятилетия группа стала признанными классиками отечественного folk-pagan металла, а их название ассоциируется с мелодией и фольклорными традициями на экстремальной сцене.

Что ожидать на концерте

19 сентября зрителей ждет не только выступление «Butterfly Temple», но и поддержка группы «Смута». Программа будет насыщенной и разнообразной: хитовые композиции, специальные гости и много интересных сюрпризов.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!