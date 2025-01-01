Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бутое 21. Рыбьи танцы
Киноафиша Бутое 21. Рыбьи танцы

Спектакль Бутое 21. Рыбьи танцы

18+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль БУТОё: Исследование «Рыбьих танцев» в театре Особняк

Фестиваль БУТОё — это уникальная площадка для неформатных направлений перформанса, танца и физического театра, организованная театром OddDance. Здесь встречаются самые яркие и талантливые бутошники, перформеры, танцоры и актеры из различных городов России, включая Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Пермь.

БУТОё — это не просто фестиваль, а погружение в загадочный мир телесного воплощения. Участники исследуют новые пути творчества, стремясь к пониманию непознаваемого. Здесь молчаливые тела говорят громче слов, создавая уникальные образы и переживания.

Тема фестиваля: «Рыбьи танцы»

Тема текущего фестиваля, «Рыбьи танцы», открывает перед зрителями новые горизонты восприятия. Это не только о рыбе, но и о том, как образное мышление отражается в движениях. Участники будут исследовать, как можно «поймать» нечто ускользающее от сознания, ощущая при этом, как плавно скользят тела, как они могут:

  • держаться на плаву,
  • ложиться на дно,
  • следовать потоку,
  • плыть против течения,
  • идти на нерест,
  • выпрыгивать из привычного,
  • обходить сети,
  • двигаться в неведомое.

Это путешествие в мир танца, название которому еще не придумано, обещает стать настоящим открытием для всех, кто стремится находить новые смыслы и формы за пределами известных стилей. Приглашаем вас в это увлекательное исследование!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше