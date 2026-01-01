Оповещения от Киноафиши
Bushido Zho
Bushido Zho

Bushido Zho

16+
Возраст 16+

О концерте

Концертное шоу 2026: звуки и эмоции в одном флаконе

Приготовьтесь к уникальному концертному шоу 2026, которое обещает стать настоящим событием для всех поклонников музыки. В программе — как ваши любимые треки, так и новейшие произведения артиста. Это будет не просто концерт, а настоящая встреча с миром музыки, наполненная эмоциями и энергией!

Услуги для зрителей

В ходе мероприятия будет работать бар, кухня и другие услуги площадки. Мы позаботились о вашем комфорте, чтобы вы могли насладиться шоу в полной мере.

Пропускной режим и безопасность

Обратите внимание, что на территории комплекса, где расположен Концерт холл Культура, действует пропускной режим. Чтобы пройти через турникет, необходимо отсканировать QR-код на Карте гостя. Получить карту можно, написав нам на WhatsApp или воспользовавшись кнопкой «Гостевая карта» на главной странице нашего сайта.

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности, поэтому рекомендуем приходить заранее.

Предзаказ столов

Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ. Ожидается большой наплыв гостей, и заказы могут занимать время на ожидание — до одного часа.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Bushido Zho

Март
25 марта среда
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт

