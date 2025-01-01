Меню
Bushido Zho
Киноафиша Bushido Zho

Bushido Zho

18+
Возраст 18+

О концерте

Специальное летнее шоу "Bushido Zho" в Казани

Казань готовится принять уникальное летнее шоу "Bushido Zho", которое погрузит зрителей в атмосферу восточного единоборства и самурайской философии. Это спектакль, где искусство боевых искусств сочетается с театрализованным представлением, обещает стать ярким культурным событием этого лета.

Что такое "Bushido Zho"?

"Bushido Zho" — это не просто спектакль, а целая философия, основанная на принципах самурайского кода чести. Зрители увидят захватывающие поединки, которые сопровождаются живой музыкой и красочными костюмами. Вдохновение для создания шоу черпалось из японской культуры, что добавляет особую атмосферу.

Где и когда?

Спектакль пройдет в самом сердце Казани, в театре имени Камала, с 10 по 20 августа. Это отличная возможность насладиться искусством в уютной обстановке и познакомиться с восточной культурой.

Особенности и интересные факты

  • В спектакле участвуют мастера боевых искусств, которые продемонстрируют не только технику, но и философию самураев.
  • Специально для шоу была разработана уникальная хореография боев, которая сочетает элементы акробатики и театра.
  • После представления зрители смогут поучаствовать в мастер-классах по боевым искусствам от актеров спектакля.

Билеты и информация

Билеты на "Bushido Zho" уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, так как ожидается высокий спрос. Для получения дополнительной информации о спектакле и покупке билетов, посетите официальный сайт театра.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу и погрузиться в мир самурайской культуры!

В других городах
Март
20 марта пятница
18:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 1499 ₽

