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Bushido Zho
Киноафиша Bushido Zho

Bushido Zho

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Bushido Zho в Рязани

Российский рэпер Bushido Zho, родом из Москвы, готов порадовать своих поклонников в Рязани. Он начал всерьёз заниматься музыкой в 2017 году, но настоящего успеха добился с выходом своего EP «К сожалению это трап» в 2019 году. С тех пор его популярность только растёт.

Что ожидать от концерта?

На концерте Bushido Zho зрители смогут услышать не только хиты из его дебютного EP, но и новые треки, которые уже завоевали сердца многих фанатов. Рэпер известен своей харизматичной подачей и энергией на сцене, что делает каждое его выступление незабываемым.

Факты о Bushido Zho

  • Bushido Zho активно сотрудничает с другими популярными артистами, что позволяет ему расширять аудиторию.
  • Его музыка сочетает элементы трапа и хип-хопа, что привлекает множество слушателей разных возрастов.
  • Рэпер активно ведёт свои социальные сети, где делится новостями о творчестве и личной жизни.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте или в кассах города. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как спрос на выступление высок.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 11 октября
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
19:00 от 1800 ₽

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