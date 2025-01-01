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Буря
Билеты от 800₽
Киноафиша Буря

Спектакль Буря

Постановка
Театр им. Пушкина 18+
Режиссер Николай Рощин
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Буря» — новая интерпретация шедевра Шекспира в постановке Николая Рощина

В театре ожидается премьера спектакля «Буря», основанного на одной из последних пьес Уильяма Шекспира. Режиссёр Николай Рощин предлагает уникальный взгляд на историю о герцоге Просперо, который, изгнанный из Милана вместе с дочерью Мирандой, готовится к мести своему предавшему брату.

Сюжет и идеи

Сюжет разворачивается вокруг магических чар и призыва духа Ариэля, который вызывает бурю, приводящую к кораблекрушению. В этой интерпретации Рощин исследует сложные темы преступления, мести и всепрощения, что делает спектакль актуальным и глубоким.

Творческая команда

Автор пьесы: Уильям Шекспир
Драматурги: Михаил Смирнов, Николай Рощин
Режиссёр: Николай Рощин

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые артисты:

  • Просперо — Владимир Майзингер
  • Ариэль — Александра Урсуляк
  • Миранда — Елизавета Кононова
  • Фердинанд — Александр Дмитриев
  • Алонзо — Алексей Воропанов
  • Гонзало — Борис Дьяченко
  • Антонио — Антон Феоктистов
  • Себастьян — Николай Кисличенко
  • Калибан — Александр Матросов
  • Капитан Тринкуло — Алексей Рахманов
  • Боцман Стефано — Александр Анисимов

Не упустите шанс

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает стать настоящим событием в театральной жизни. «Буря» — это не только классика, но и современное осмысление вечных тем, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 1000 ₽
30 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 800 ₽

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