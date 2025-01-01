Спектакль Буря

В театре ожидается премьера спектакля «Буря», основанного на одной из последних пьес Уильяма Шекспира. Режиссёр Николай Рощин предлагает уникальный взгляд на историю о герцоге Просперо, который, изгнанный из Милана вместе с дочерью Мирандой, готовится к мести своему предавшему брату.
Сюжет разворачивается вокруг магических чар и призыва духа Ариэля, который вызывает бурю, приводящую к кораблекрушению. В этой интерпретации Рощин исследует сложные темы преступления, мести и всепрощения, что делает спектакль актуальным и глубоким.
Автор пьесы: Уильям Шекспир
Драматурги: Михаил Смирнов, Николай Рощин
Режиссёр: Николай Рощин
В спектакле задействованы талантливые артисты:
Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает стать настоящим событием в театральной жизни. «Буря» — это не только классика, но и современное осмысление вечных тем, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.