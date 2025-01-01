Спектакль Буря

«Буря» — новая интерпретация шедевра Шекспира в постановке Николая Рощина

В театре ожидается премьера спектакля «Буря», основанного на одной из последних пьес Уильяма Шекспира. Режиссёр Николай Рощин предлагает уникальный взгляд на историю о герцоге Просперо, который, изгнанный из Милана вместе с дочерью Мирандой, готовится к мести своему предавшему брату.

Сюжет и идеи

Сюжет разворачивается вокруг магических чар и призыва духа Ариэля, который вызывает бурю, приводящую к кораблекрушению. В этой интерпретации Рощин исследует сложные темы преступления, мести и всепрощения, что делает спектакль актуальным и глубоким.

Творческая команда

Автор пьесы: Уильям Шекспир

Драматурги: Михаил Смирнов, Николай Рощин

Режиссёр: Николай Рощин

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые артисты:

Просперо — Владимир Майзингер

Ариэль — Александра Урсуляк

Миранда — Елизавета Кононова

Фердинанд — Александр Дмитриев

Алонзо — Алексей Воропанов

Гонзало — Борис Дьяченко

Антонио — Антон Феоктистов

Себастьян — Николай Кисличенко

Калибан — Александр Матросов

Капитан Тринкуло — Алексей Рахманов

Боцман Стефано — Александр Анисимов

Не упустите шанс

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает стать настоящим событием в театральной жизни. «Буря» — это не только классика, но и современное осмысление вечных тем, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.