Киноафиша Бурные дни Гарунского

Спектакль Бурные дни Гарунского

16+
Возраст 16+

О спектакле

Сатирическая комедия по Леониду Зорину

Театр «Переход» представляет сатирическую комедию «Так чего же хотят женщины?» по произведению Леонида Зорина. Режиссёр Анастасия Протасова подготовила свежую интерпретацию этой классической пьесы.

Спектакль предлагает зрителям заглянуть в мир канцелярских трудностей и бюрократических перипетий. Главный герой, рядовой сотрудник отдела отчётности Ананий Семёнович Гарунский, столкнётся с комичными ситуациями, когда ему нужна справка из психоневрологического диспансера. В его жизни появляются яркие и запоминающиеся персонажи: упрямая регистраторша, темпераментная врач-психиатр, энергичная попутчица, страстная поэтесса и заботливая работница месткома — все они женщины, которые вставляют палки в колёса герою.

Спектакль длится 55 минут, и он предложит зрителям не только смех, но и размышления на тему человеческих взаимоотношений, женских и мужских ролей в обществе. Вопрос, поставленный в названии, станет центром внимания, когда Гарунский будет пытаться разобраться в женских желаниях и требованиях.

Приходите в Рязанский театр драмы, чтобы увидеть, как реальность бюрократии сочетается с комедией, и узнать, что же хотят женщины!

