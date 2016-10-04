Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Burning Series
Билеты от 900₽
Киноафиша Burning Series

Burning Series

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Легендарная вечеринка Burning Series возвращается

Долгожданное событие для всех любителей drum & bass — вечерина Burning Series от лейбла Occulti состоится 4 октября в Москве. Это культовая вечеринка уже стала традицией: каждую первую субботу месяца клуб 16 Тонн собирает лучших диджеев и музыкантов со всего мира.

Что вас ждет на вечеринки?

Начало в 23:30! В этот раз вас порадуют выступления артистов из известных зарубежных лейблов, включая:

  • Lowriderz
  • Impish
  • Dubtype
  • Ntechnique

Также на площадке будут выступать местные звезды:

  • Korshoon
  • Anesthesia
  • Dj Not

Скоро на танцпол!

Возрастное ограничение: 18+. Обратите внимание на фейсконтроль. Убедитесь, что вы готовы к незабываемой ночи на танцполе, где качающие ритмы создадут атмосферу настоящего праздника!

Мы ждем вас на Burning Series — до встречи на танцполе!

Купить билет на концерт Burning Series

Помощь с билетами
Октябрь
4 октября суббота
23:30
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 900 ₽

В ближайшие дни

Проверочный концерт. Виктор Комаров
18+
Юмор
Проверочный концерт. Виктор Комаров
25 ноября в 19:00 Standup Café
от 1000 ₽
Андрей Алексин
18+
Эстрада
Андрей Алексин
3 ноября в 22:00 Petter
от 4500 ₽
Chepikk. Большой сольный концерт
18+
Поп
Chepikk. Большой сольный концерт
16 ноября в 19:00 Урбан
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше