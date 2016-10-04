Легендарная вечеринка Burning Series возвращается

Долгожданное событие для всех любителей drum & bass — вечерина Burning Series от лейбла Occulti состоится 4 октября в Москве. Это культовая вечеринка уже стала традицией: каждую первую субботу месяца клуб 16 Тонн собирает лучших диджеев и музыкантов со всего мира.

Что вас ждет на вечеринки?

Начало в 23:30! В этот раз вас порадуют выступления артистов из известных зарубежных лейблов, включая:

Lowriderz

Impish

Dubtype

Ntechnique

Также на площадке будут выступать местные звезды:

Korshoon

Anesthesia

Dj Not

Скоро на танцпол!

Возрастное ограничение: 18+. Обратите внимание на фейсконтроль. Убедитесь, что вы готовы к незабываемой ночи на танцполе, где качающие ритмы создадут атмосферу настоящего праздника!

Мы ждем вас на Burning Series — до встречи на танцполе!