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Burning Series
Билеты от 700₽
Киноафиша Burning Series

Burning Series

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Закрытие весеннего сезона: Ночь диких ритмов и новых звучаний в клубе 16 тонн

Приглашаем вас на самое масштабное весеннее drum & bass мероприятие, которое обещает стать настоящим музыкальным праздником. В этом событии переплетаются дух лондонского рейва и мрачная эстетика музыкального Берлина, создавая уникальную атмосферу погружения в новый звук.

Легенды и новички на одной сцене

Всю ночь для вас свои лучшие сеты и новую музыку будут представлять:

  • Impish (Hospital Records, RAM — UK, Occulti — RUS)
  • Dubtype (Fokuz — NL, Occulti, Ozriderz — RUS)
  • Ntechnique (High Resistance, Neuropunk — RUS)
  • Korshoon (High Resistance — RUS)
  • Anesthesia (Occulti — RUS)
  • Novak (Burning Series)

Не упустите возможность!

Это идеальная возможность насладиться выступлениями как уже зарекомендовавших себя артистов, так и перспективных новичков жанра. Погрузитесь в атмосферу дикой ночи, наполненной энергией и ритмами, которые не оставят вас равнодушными.

Не пропустите это грандиозное событие — закройте весенний сезон на танцполе вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
23:30 от 700 ₽

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