Burning Series

Приглашаем вас на самое масштабное весеннее drum & bass мероприятие, которое обещает стать настоящим музыкальным праздником. В этом событии переплетаются дух лондонского рейва и мрачная эстетика музыкального Берлина, создавая уникальную атмосферу погружения в новый звук.
Всю ночь для вас свои лучшие сеты и новую музыку будут представлять:
Это идеальная возможность насладиться выступлениями как уже зарекомендовавших себя артистов, так и перспективных новичков жанра. Погрузитесь в атмосферу дикой ночи, наполненной энергией и ритмами, которые не оставят вас равнодушными.
Не пропустите это грандиозное событие — закройте весенний сезон на танцполе вместе с нами!