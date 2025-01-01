Закрытие весеннего сезона: Ночь диких ритмов и новых звучаний в клубе 16 тонн

Приглашаем вас на самое масштабное весеннее drum & bass мероприятие, которое обещает стать настоящим музыкальным праздником. В этом событии переплетаются дух лондонского рейва и мрачная эстетика музыкального Берлина, создавая уникальную атмосферу погружения в новый звук.

Легенды и новички на одной сцене

Всю ночь для вас свои лучшие сеты и новую музыку будут представлять:

Impish (Hospital Records, RAM — UK, Occulti — RUS)

(Hospital Records, RAM — UK, Occulti — RUS) Dubtype (Fokuz — NL, Occulti, Ozriderz — RUS)

(Fokuz — NL, Occulti, Ozriderz — RUS) Ntechnique (High Resistance, Neuropunk — RUS)

(High Resistance, Neuropunk — RUS) Korshoon (High Resistance — RUS)

(High Resistance — RUS) Anesthesia (Occulti — RUS)

(Occulti — RUS) Novak (Burning Series)

Не упустите возможность!

Это идеальная возможность насладиться выступлениями как уже зарекомендовавших себя артистов, так и перспективных новичков жанра. Погрузитесь в атмосферу дикой ночи, наполненной энергией и ритмами, которые не оставят вас равнодушными.

Не пропустите это грандиозное событие — закройте весенний сезон на танцполе вместе с нами!