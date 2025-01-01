Меню
Burning Series Drum & Bass Night x Outlaw
Билеты от 900₽
Киноафиша Burning Series Drum & Bass Night x Outlaw

Burning Series Drum & Bass Night x Outlaw

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Открытие осеннего сезона в «16 Тонн»

6 сентября в клубе «16 Тонн» состоится уникальное событие, объединяющее два популярных направления московской электронной сцены. Здесь встретятся легендарная drum & bass тусовка Burning Series и известный бейс-хаус лейбл Outlaw.

Завораживающая атмосфера

Не упустите возможность стать частью осеннего сезона вечеринок, который начнется с этого грандиозного события. Вас ожидает вечер, наполненный самыми актуальными представителями современной электронной бейс-сцены.

Мастера сцены

На мероприятии выступят такие артисты, как:

  • Impish (Hospital Records - UK)
  • МЕЗАМЕР
  • Medest (Outlaw)
  • Ntechnique
  • Eleazer
  • Mila Ins
  • Bastig
  • S-70
  • Neinzge

И многие другие локальные исполнители. Полный лайнап будет объявлен позже, следите за обновлениями!

Уют для каждого

Для вашего удобства предусмотрены два танцпола и танцевальный партер. Гости смогут приобрести VIP-билеты с местом. Напоминаем, что праздник предназначен для зрителей старше 18 лет. Старт вечеринки в 23:30, а завершится она в 05:30.

Не пропустите это захватывающее событие и погружение в мир электронной музыки в лучшем клубе столицы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
23:30 от 900 ₽

