Burning Series Drum & Bass Night x Outlaw

Открытие осеннего сезона в «16 Тонн»

6 сентября в клубе «16 Тонн» состоится уникальное событие, объединяющее два популярных направления московской электронной сцены. Здесь встретятся легендарная drum & bass тусовка Burning Series и известный бейс-хаус лейбл Outlaw.

Завораживающая атмосфера

Не упустите возможность стать частью осеннего сезона вечеринок, который начнется с этого грандиозного события. Вас ожидает вечер, наполненный самыми актуальными представителями современной электронной бейс-сцены.

Мастера сцены

На мероприятии выступят такие артисты, как:

Impish (Hospital Records - UK)

МЕЗАМЕР

Medest (Outlaw)

Ntechnique

Eleazer

Mila Ins

Bastig

S-70

Neinzge

И многие другие локальные исполнители. Полный лайнап будет объявлен позже, следите за обновлениями!

Уют для каждого

Для вашего удобства предусмотрены два танцпола и танцевальный партер. Гости смогут приобрести VIP-билеты с местом. Напоминаем, что праздник предназначен для зрителей старше 18 лет. Старт вечеринки в 23:30, а завершится она в 05:30.

Не пропустите это захватывающее событие и погружение в мир электронной музыки в лучшем клубе столицы!