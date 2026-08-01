Новые грани бурлеска в «Доме винтажной музыки»

В Москве состоится выступление бурлеск-проекта «Бурли шоу», известного своими яркими номерами в классическом бурлесковом стиле, дополненными современным визуальным оформлением. В программе вы увидите такие популярные композиции, как «Бурлящая ночь», «Винтажный танец», «Шёлковый вихрь» и «Красный занавес».

Программа «Бурли шоу: бурлеск-вечер премьер и дебютов» порадует зрителей новыми постановками и дебютными номерами. Зрители смогут увидеть обновленные версии известных хитов, что добавит атмосферу свежести и оригинальности каждому выступлению. Шоу обещает сочетание живой музыки, хореографии и впечатляющих визуальных эффектов, создавая уникальную атмосферу винтажного театра в современном интерьере.

Это мероприятие от Мисс Крис не оставит равнодушными любителей бурлеска: у них будет возможность первыми оценить новые лица на бурлеск-сцене, а также насладиться яркими дебютами и премьерами.

Сбор гостей начинается в 18:00, а само шоу стартует в 19:00. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера!