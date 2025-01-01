Меню
Burlesque & Comedy
Билеты от 2000₽
Киноафиша Burlesque & Comedy

Burlesque & Comedy

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Шоу «Burlesque & Comedy»: красота и юмор на одной сцене

Шоу «Burlesque & Comedy» — это уникальное сочетание бурлеска и комедии, которое подарит вам незабываемые впечатления. На мероприятии выступят звёзды русской сцены и талантливые комики, которые способны не только поразить своим искусством, но и заставить вас смеяться до слёз.

Яркие номера для вашего развлечения

Во время вечера вы сможете насладиться яркими выступлениями, в которых преобладают гламур и разнообразие. Бурлеск поражает своей эстетикой, а комедийные номера добавят легкости и веселья в атмосферу шоу.

Удобство для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместить вас в порядке очереди.

Рекомендации для компаний

Если вы планируете посетить шоу с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это обеспечит ваше размещение за одним столом. Если же ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Так вы сможете сидеть вместе и наслаждаться шоу в компании друг друга.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Вас ждёт вечер, наполненный смехом и красотой.

