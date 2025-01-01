Спектакль Бурлеск-вечера Ruby Sparks Cabaret в Квартире 8

Бурлеск-вечера в ресторане

В самом сердце Петербурга, в окружении винтажного антуража, вас ждет уникальное мероприятие. Ресторан Квартира 8 открывает свои двери для бурлеск-вечеров, где каждая деталь интерьера хранит историю, а лучи софитов отражают блеск страз. Этот вечер погрузит вас в атмосферу настоящего театра!

Что вас ожидает

Семь захватывающих бурлеск-номеров.

Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени.

Блистательные шоугелс и зажигательные танцы.

Welcome drink в подарок каждому зрителю.

Dress Code

Коктейльный стиль – покажите свою индивидуальность!

Специальный вечер: Season Of The Witch

Не пропустите самый мистический формат нашего кабаре, который пройдет 31 октября и 1 ноября (два сеанса в 17:00 и 21:00). Погрузитесь в атмосферу vintage квартиры, пропитанной духом другой эпохи: гостиная, вампиры, мрак… Все как в сказке, где ведьмы пьют игристое, а бурлеск становится заклинанием.

Адрес

Ресторан Квартира 8, ул. Марата, 1.

С нетерпением ждем вас на нашем бурлеск-вечере! Обратите внимание, что мероприятие предназначено для леди и джентльменов старше 18 лет.