Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бурлеск-вечера Ruby Sparks Cabaret в Квартире 8
Киноафиша Бурлеск-вечера Ruby Sparks Cabaret в Квартире 8

Спектакль Бурлеск-вечера Ruby Sparks Cabaret в Квартире 8

18+
Возраст 18+

О спектакле

Бурлеск-вечера в ресторане

В самом сердце Петербурга, в окружении винтажного антуража, вас ждет уникальное мероприятие. Ресторан Квартира 8 открывает свои двери для бурлеск-вечеров, где каждая деталь интерьера хранит историю, а лучи софитов отражают блеск страз. Этот вечер погрузит вас в атмосферу настоящего театра!

Что вас ожидает

  • Семь захватывающих бурлеск-номеров.
  • Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени.
  • Блистательные шоугелс и зажигательные танцы.
  • Welcome drink в подарок каждому зрителю.

Dress Code

Коктейльный стиль – покажите свою индивидуальность!

Специальный вечер: Season Of The Witch

Не пропустите самый мистический формат нашего кабаре, который пройдет 31 октября и 1 ноября (два сеанса в 17:00 и 21:00). Погрузитесь в атмосферу vintage квартиры, пропитанной духом другой эпохи: гостиная, вампиры, мрак… Все как в сказке, где ведьмы пьют игристое, а бурлеск становится заклинанием.

Адрес

Ресторан Квартира 8, ул. Марата, 1.

С нетерпением ждем вас на нашем бурлеск-вечере! Обратите внимание, что мероприятие предназначено для леди и джентльменов старше 18 лет.

Купить билет на спектакль Бурлеск-вечера Ruby Sparks Cabaret в Квартире 8

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
19:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
30 декабря вторник
20:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
4 января воскресенье
17:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
20:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
23:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
9 января пятница
17:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
20:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
23:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
17 января суббота
17:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽
21:00
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
от 3450 ₽

В ближайшие дни

Сказки народов мира 3|Финская снежная сказка
6+
Детский
Сказки народов мира 3|Финская снежная сказка
30 декабря в 12:00 Цехъ
от 900 ₽
Свадьба Кречинского
16+
Драма
Свадьба Кречинского
22 января в 19:00 Пушкинская школа Владимира Рецептера
от 1200 ₽
Эти свободные бабочки
16+
Драма
Эти свободные бабочки
13 декабря в 19:00 Театр на Васильевском
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше