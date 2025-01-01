Бурлеск-шоу Сирен в ресторане «Магадан»

Бурлеск-Шоу в винтажной атмосфере

Приглашаем вас на захватывающее Бурлеск-Шоу Сирен! Если вы давно мечтали окунуться в атмосферу парижских кабаре или почувствовать дух Золотого века Голливуда, это событие — для вас!

Очарование и Элегантность

В этот вечер грациозные и таинственные дивы перенесут вас в мир винтажной роскоши и безупречной элегантности. Вы станете свидетелем завораживающих выступлений, которые подарят незабываемые эмоции и оставят яркий след в вашей памяти.

Атмосфера Кабаре

На шоу будет воссоздана атмосфера настоящего кабаре, а бокал игристого на вэлкам придаст этому вечеру дополнительный шик. Погрузитесь в мир винтажной роскоши и ретрогламура!

Дата и Время

29 марта

12 и 26 апреля

Сбор гостей в 20:00. Начало шоу в 21:00.

Не упустите возможность стать гостем этого уникального шоу!