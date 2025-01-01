Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бурлеск-шоу Сирен в ресторане «Магадан»
Киноафиша Бурлеск-шоу Сирен в ресторане «Магадан»

Бурлеск-шоу Сирен в ресторане «Магадан»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Бурлеск-Шоу в винтажной атмосфере

Приглашаем вас на захватывающее Бурлеск-Шоу Сирен! Если вы давно мечтали окунуться в атмосферу парижских кабаре или почувствовать дух Золотого века Голливуда, это событие — для вас!

Очарование и Элегантность

В этот вечер грациозные и таинственные дивы перенесут вас в мир винтажной роскоши и безупречной элегантности. Вы станете свидетелем завораживающих выступлений, которые подарят незабываемые эмоции и оставят яркий след в вашей памяти.

Атмосфера Кабаре

На шоу будет воссоздана атмосфера настоящего кабаре, а бокал игристого на вэлкам придаст этому вечеру дополнительный шик. Погрузитесь в мир винтажной роскоши и ретрогламура!

Дата и Время

  • 29 марта
  • 12 и 26 апреля

Сбор гостей в 20:00. Начало шоу в 21:00.

Не упустите возможность стать гостем этого уникального шоу!

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Магадан Санкт-Петербург, Мытнинская наб., 6, корабль «Летучий голландец»
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Орган при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган при Свечах
25 июля в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
22 августа в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
10 августа в 19:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше