Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре
Билеты от 2000₽
Киноафиша Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре

Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Ночь в кабаре» — Шоу Ляли Бежецкой

Откройте для себя мир кабаре на главной сцене Академ Джаз Клуба с «Ночью в кабаре» — элегантным шоу в лучших традициях золотой эпохи кабаре. Первая половина ХХ века стала временем расцвета джаза, бурлеска и шоу-бизнеса, и это шоу приглашает вас насладиться всей палитрой культуры той эпохи.

Музыка, которая оживляет

В программе звучит живой джаз, который переносит зрителей в берлинское кабаре 1930-х, американский театр бурлеска 1920-х, парижское варьете эпохи Ар Нуво и даже московское кабаре времен НЭПа. Вы сможете услышать джаз в исполнении талантливых музыкантов и сопроводить этот звук живым вокалом, погружаясь в атмосферу незабываемых моментов.

Праздник бурлеска

«Ночь в кабаре» — это не просто шоу, а настоящее празднование блесток, перьев, юмора и изысканности. В эпоху упрощённого дресс-кода и исчезновения этикета, бурлеск-шоу предлагает атмосферу былой роскоши, где можно позволить себе экстравагантность и кокетство.

Кабаре, как оно есть

Шоу «Ночь в кабаре» будто сошло с экранов классических фильмов. Здесь вы окажетесь в середине действия, наблюдая за выступлениями артистов разных жанров. Ляля Бежецкая, не только артистка, но и хозяйка кабаре, приглашает к себе разнообразных талантливых гостей: актёров, музыкантов, комиков и танцовщиц. Каждый номер уникален и обещает быть свежим и интересным.

Ближе к искусству

Кабаре нельзя просто «смотреть», как на кинокартину или традиционный спектакль. Оно требует от зрителей участия, отклика и вовлечения. Здесь нет четвёртой стены — гости могут общаться и знакомиться, создавая атмосферу тепла и уюта. В нашем кабаре вы найдете место для встреч и обмена историями, которые могут однажды стать сюжетом для книги или фильма. В кабаре возможно всё, кроме скуки!

Купить билет на концерт Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2 октября четверг
21:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
29 октября среда
21:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
16 ноября воскресенье
21:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
26 ноября среда
21:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽
15 декабря понедельник
21:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

