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Киноафиша Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре

Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Ночь в кабаре: Погружение в Золотую Эпоху

«Ночь в кабаре» — это элегантное шоу Ляли Бежецкой на главной сцене Академ Джаз Клуба, которое переносит зрителей в атмосферу золотой эпохи кабаре начала ХХ века. Это время, когда развлечения были настоящим искусством, а культура кабаре, джаза и бурлеска расцветала во всей своей красе.

Живой Джаз и Номера из Прошлого

В программе шоу звучит живой джаз, а номера переносят вас в берлинское кабаре 1930-х, американский театр бурлеска 1920-х, парижское варьете эпохи Ар Нуво и даже московское кабаре эпохи НЭПа. Вы сможете услышать джаз, каким он был в разных уголках Европы и мира в 1920-30-е, в сопровождении живого вокала и кабаре-шоу.

Праздник Блёсток и Элегантности

Шоу «Ночь в кабаре» предлагает вам праздник блёсток, перьев и юмора. Это островок былой роскоши, где можно позволить себе экстравагантность и кокетство. В условиях современного упрощённого дресс-кода бурлеск-шоу становится настоящим праздником для искушённых зрителей.

Открытая Сцена и Уникальные Персонажи

Кабаре — это открытая сцена, где Ляля Бежецкая выступает не только как артистка, но и как хозяйка заведения. В её шоу участвуют актёры, музыканты, комики, джазовые вокалисты, цирковые артисты и танцовщицы. Каждый из них привносит свою уникальную ноту в общую картину, создавая динамичное и яркое представление.

Погружение в Атмосферу

В кабаре не существует четвёртой стены. Здесь зрители становятся частью происходящего, знакомятся и общаются друг с другом. Мы уже собираем истории внезапных встреч и мимолётных романов, чтобы однажды создать книгу или снять фильм. В кабаре можно всё, кроме скуки!

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу. «Ночь в кабаре» ждёт вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
21:00 от 2000 ₽
3 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
21:00 от 2000 ₽
2 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
21:00 от 2000 ₽
16 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
21:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
26 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Новогодний голубой огонек
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Эстрада
Новогодний голубой огонек
28 декабря в 19:00 Останкино
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Симфонические Рок-хиты. HighTime Orchestra
6+
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29 августа в 20:00 Павильон №14 «Азербайджан»
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