Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бурлеск-шоу Le Chat Noir
Киноафиша Бурлеск-шоу Le Chat Noir

Бурлеск-шоу Le Chat Noir

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Бурлеск-вечера Le Chat Noir в ресторане «Квартира 8»

В самом сердце Петербурга, в окружении винтажного антуража, вас ждет незабываемая встреча на бурлеск-вечерах Le Chat Noir. Здесь каждая деталь интерьера хранит свои истории, а светоотражающие лучи софитов придают особый блеск этому уютному месту.

Что вас ожидает

Формат бурлеск-вечеров остается неизменным, но мы добавили изысканные детали интерьера для полного погружения в атмосферу:

  • 6 захватывающих бурлеск-номеров
  • Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени
  • Блистательные шоугелс и зажигательные танцы
  • Welcome drink в подарок каждому зрителю

Когда и где

У нас запланированы два незабываемых вечера:

  • 11 апреля
  • 24 апреля

Место проведения: ресторан Квартира 8, ул. Марата, 1.

Dress Code

Не забудьте про Cocktail dress code, чтобы создать атмосферу настоящего праздника.

С нетерпением ждем вас на нашем великолепном мероприятии! ❤ Напоминаем, что вечер предназначен для леди и джентльменов старше 18 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
21:00 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
21:00 от 2750 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
21:00 от 2750 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
21:00 от 2750 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
3 октября в 21:00 Поправка
от 900 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
1 августа в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
18+
Поп Вечеринка
Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
30 августа в 20:30 Университетская набережная, 13
от 2300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше