Бурлеск-шоу Le Chat Noir

В самом сердце Петербурга, в окружении винтажного антуража, вас ждет незабываемая встреча на бурлеск-вечерах Le Chat Noir. Здесь каждая деталь интерьера хранит свои истории, а светоотражающие лучи софитов придают особый блеск этому уютному месту.
Формат бурлеск-вечеров остается неизменным, но мы добавили изысканные детали интерьера для полного погружения в атмосферу:
У нас запланированы два незабываемых вечера:
Место проведения: ресторан Квартира 8, ул. Марата, 1.
Не забудьте про Cocktail dress code, чтобы создать атмосферу настоящего праздника.
С нетерпением ждем вас на нашем великолепном мероприятии! ❤ Напоминаем, что вечер предназначен для леди и джентльменов старше 18 лет.