Бурлеск-шоу Le Chat Noir

Бурлеск-вечера Le Chat Noir в ресторане «Квартира 8»

В самом сердце Петербурга, в окружении винтажного антуража, вас ждет незабываемая встреча на бурлеск-вечерах Le Chat Noir. Здесь каждая деталь интерьера хранит свои истории, а светоотражающие лучи софитов придают особый блеск этому уютному месту.

Что вас ожидает

Формат бурлеск-вечеров остается неизменным, но мы добавили изысканные детали интерьера для полного погружения в атмосферу:

6 захватывающих бурлеск-номеров

Неповторимый джазовый вокал в духе старого времени

Блистательные шоугелс и зажигательные танцы

Welcome drink в подарок каждому зрителю

Когда и где

У нас запланированы два незабываемых вечера:

11 апреля

24 апреля

Место проведения: ресторан Квартира 8, ул. Марата, 1.

Dress Code

Не забудьте про Cocktail dress code, чтобы создать атмосферу настоящего праздника.

С нетерпением ждем вас на нашем великолепном мероприятии! ❤ Напоминаем, что вечер предназначен для леди и джентльменов старше 18 лет.