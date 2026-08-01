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Бурлеск кабаре шоу Мадам Бум «Джазовый бунт»
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Киноафиша Бурлеск кабаре шоу Мадам Бум «Джазовый бунт»

Бурлеск кабаре шоу Мадам Бум «Джазовый бунт»

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Джазовое бурлеск-кабаре шоу в Москве и Петербурге

Неповторимая атмосфера бурлеска и света, живого джаза и классического ревю ждет вас на вечере «Джазовый бунт» от бурлеск-кабаре Мадам Бум. Это событие наполнено чувственной театральностью, красотой сцены и живыми музыкальными выступлениями талантливых джазовых музыкантов.

Программа вечера

В программе запланированы:

  • джаз бэнд
  • вокальные выступления
  • бурлеск
  • яркие артистки в уникальных костюмах
  • перья и блестящие детали

Здесь вы ощутите слияние музыки, красоты и женственности в атмосфере истинного ревю. Это будет элегантный, атмосферный и роскошный вечер.

Дресс-код

Ждем гостей с 19:00. Начало программы в 20:00. Приветствуется вечерний дресс-код: выберите стильные образы, каблуки, костюмы, стразы и перья, чтобы полностью погрузиться в дух шоу.

Для любителей уникального жанра

Шоу «Джазовый бунт» — это не просто выступление, а кабаре-проект с акцентом на живое исполнение, джазовый вокал и яркие танцевальные номера. Его особенностью стали театрализованные действия, которые сделают вечеринку незабываемой для всех поклонников бурлеска и джаза.

Купить билет на концерт Бурлеск кабаре шоу Мадам Бум «Джазовый бунт»

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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
15 августа суббота
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от 4500 ₽
5 сентября суббота
19:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 4500 ₽
19 сентября суббота
19:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽
3 октября суббота
19:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 4500 ₽
17 октября суббота
19:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 4500 ₽
14 ноября суббота
19:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
28 ноября суббота
19:00
Гримерка Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
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