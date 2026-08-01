Бурлеск кабаре шоу Мадам Бум «Джазовый бунт»

Неповторимая атмосфера бурлеска и света, живого джаза и классического ревю ждет вас на вечере «Джазовый бунт» от бурлеск-кабаре Мадам Бум. Это событие наполнено чувственной театральностью, красотой сцены и живыми музыкальными выступлениями талантливых джазовых музыкантов.
В программе запланированы:
Здесь вы ощутите слияние музыки, красоты и женственности в атмосфере истинного ревю. Это будет элегантный, атмосферный и роскошный вечер.
Ждем гостей с 19:00. Начало программы в 20:00. Приветствуется вечерний дресс-код: выберите стильные образы, каблуки, костюмы, стразы и перья, чтобы полностью погрузиться в дух шоу.
Шоу «Джазовый бунт» — это не просто выступление, а кабаре-проект с акцентом на живое исполнение, джазовый вокал и яркие танцевальные номера. Его особенностью стали театрализованные действия, которые сделают вечеринку незабываемой для всех поклонников бурлеска и джаза.