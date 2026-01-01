Концерт группы Burito в Руки вверх баре

Группа Burito, известная своими хитами, такими как «По волнам», «Мама», «Ты знаешь» и «Взлетай», готовит для вас незабываемый концерт. Живое исполнение любимых треков и новые композиции из свежих альбомов создадут уникальную атмосферу, сочетая элементы электронной музыки, поп-рока и фолка.

Музыка Burito вдохновляет и объединяет. Это шанс стать частью грандиозного события, которому будут рады все поклонники качественных музыкальных впечатлений!

Расвлечение на дискотеке 90-х

До и после концерта вас ждёт Дискотека 90-х с ведушим, которая добавить ностальгического настроения. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать свои заказы. Обратите внимание: во время концерта обслуживание ограничено, и акции в баре не действуют.

Важная информация для гостей

Сбор гостей: с 18:00;

Начало концерта: 19:00;

Танцпол: вход без посадочного места.

Столы: для избегания подсадки выкупайте весь стол.

Бронь столов по билетам на концерт возможна до 20:00.

После завершения концерта вы можете продолжить отдых: за дополнительный стол можно забронировать необходимое время или продлить пребывание в баре, при наличии свободных мест.

Правила посещения мероприятия