Burito
Билеты от 18500₽
Киноафиша Burito

Burito

18+
Возраст 18+
Билеты от 18500₽

О концерте

Концерт Burito в ресторане «Petter»

В ресторане «Petter» состоится концерт Burito, который обещает стать настоящим событием для поклонников артиста. Творчество Burito, вобравшее в себя богатый опыт выступлений на крупнейших площадках страны, а также работу над знаковыми проектами, порадует слушателей свежими нотками в музыкальном оформлении.

Новый этап в карьере

На этом концерте зрители смогут увидеть, как Burito сохраняет свою фирменную энергетику, представляя ее в обновлённом и более личном формате. Новый этап в карьере артиста открывает широкий простор для творческих экспериментов и глубокого диалога со слушателем.

Разнообразие звучания

Поклонники смогут ожидать как зажигательных танцевальных треков, так и лиричных композиций, которые глубже раскроют внутренний мир артиста. Burito уверенно шагнет вперед, опираясь на преданность своих фанатов и свой яркий талант.

Будущее музыки

Burito строит будущее, в котором его авторский стиль и уникальное звучание займут достойное место на российской музыкальной сцене. Не упустите возможность стать частью этого важного события!

Купить билет на концерт Burito

Март
27 марта пятница
22:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 18500 ₽

